Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
14:08
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl olacak?
Bu sezon ilk kez uygulanacak olan lig formatı ile birlikte Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihi gündemde. Takım sayısının arttığı turnuvalarda kura çekimi sistemi de değişecek. Play-off rövanş maçlarının ardından lig aşamasına katılan son takımlar belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl olacak?