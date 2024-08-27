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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:08

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl olacak?

Bu sezon ilk kez uygulanacak olan lig formatı ile birlikte Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihi gündemde. Takım sayısının arttığı turnuvalarda kura çekimi sistemi de değişecek. Play-off rövanş maçlarının ardından lig aşamasına katılan son takımlar belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl olacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl olacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi, saati ve kanalı belli oldu. UEFA'nın düzenlediği 3 Avrupa kupası bu sezon itibariyle yeni formatıyla ekranlara gelecek. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise bugün ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalar sonrasında lig aşamasına katılacak olan takımlat belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek kura çekimi 19:00'da gerçekleştirilecek ve TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl olacak?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre bu sezon 29-30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura çekiminde özel bir yazılım kullanılacak.

UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.

Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.

Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.

Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl olacak?

YENİ FORMATTA NELER DEĞİŞECEK?

UEFA, Avrupa kupalarında uygulanacak yeni formatın bu sezon itibariyle geçerli olacağını duyurmuştu. Değişen formatta turnuvalardaki takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek.

Takım sayısının yükseldiği yeni formatta grup etabı kaldırılırken son 16 turuna kalacak takımlar lig aşamasının ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl olacak?

LİG AŞAMASI SİSTEMİ

Kura çekimin ardından lig aşamasında 36 takımın oynayacağı 8 maç belirlenecek. Bu maçlar sonunda ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16 turuna yükselecek.

Lig sistemi UEFA'nın düzenlediği 3 turnuvada da geçerli olacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yeni sezonda takımlar ilk aşamada 8 maça çıkacak. Konferans Ligi'nde ise son 16 turuna kalabilmek için takımlar 6 maç oynayacak.

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