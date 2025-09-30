Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Chelsea Benfica maçı için geri sayım! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:05

Chelsea Benfica maçı için geri sayım! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Chelsea - Benfica karşılaşması, kritik öneme sahip mücadelelerden biri olacak. Devler arenasındaki bu zorlu rekabet öncesinde maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki, Chelsea - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Chelsea Benfica maçı için geri sayım! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gözler Chelsea ile Benfica arasında oynanacak dev maça çevrildi. Taraftarlar, iki güçlü ekibin karşılaşacağı bu zorlu mücadeleye büyük ilgi gösteriyor. Peki, Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea Benfica maçı için geri sayım! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ GÜNÜ!

Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına çıkıyor. Karabağ yenilgisi ardından Mourinho, kazanmaktan başka çareleri olmadığını ifade etti.

Chelsea ise ilk lig etabı maçını Bayern Münih deplasmanında gerçekleştirmiş ve 3-1 yenik sahadan ayrılmıştı. İki takım da 3 puan için olağanüstü performans sergileyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Chelsea Benfica maçı için geri sayım! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

CHELSEA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea, 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de Benfica'yı keni evinde ağırlayacak.

Chelsea Benfica maçı için geri sayım! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

CHELSEA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka Stamford Bridge'de düzenlenecek ve tabii Spor kanalından canlı yayımlanacak.

Chelsea Benfica maçı için geri sayım! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?