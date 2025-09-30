Chelsea Benfica maçı için geri sayım! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gözler Chelsea ile Benfica arasında oynanacak dev maça çevrildi. Taraftarlar, iki güçlü ekibin karşılaşacağı bu zorlu mücadeleye büyük ilgi gösteriyor. Peki, Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?