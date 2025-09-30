Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:05
Chelsea Benfica maçı için geri sayım! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Chelsea - Benfica karşılaşması, kritik öneme sahip mücadelelerden biri olacak. Devler arenasındaki bu zorlu rekabet öncesinde maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki, Chelsea - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?