Şampiyonlar Ligi maçında tribünler yangın yerine döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ajax'ın AEK'ya konuk olduğu maçın öncesinde tribünlerde korku dolu anlar yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Yunan ekibi AEK, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk etti. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar ile Yunan polisi arasında arbede yaşandı. AEK taraftarları; Ajax tribünlerine molotof kokteyli, plastik şişe gibi pek çok yabancı cisim attı. Yunan güvenlik güçlerinin olaylara müdahalesi ise sert oldu. Olayda tutuklanan veya ağır yaralanan kimse bulunmazken pek çok taraftarın yüzünün kanlar içinde kaldığı görüntüler objektiflere yansıdı. Yaşanan olaylara; Ajax'ı tutan bir grup taraftarın önceki gece Atina'da gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin neden olduğu iddia edildi. Sporx'te yer alan habere göre Ajax taraftarları, Panathinaikoslu holiganlarla birlikte AEK'lı taraftarların sıkça gittiği bara saldırdı.