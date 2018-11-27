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Şampiyonlar Ligi maçında tribünler yangın yerine döndü

E Grubu'nda 'ın 'ya konuk olduğu maçın öncesinde tribünlerde korku dolu anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 27.11.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 05:40
Şampiyonlar Ligi maçında tribünler yangın yerine döndü

E Grubu 5. maçında Yunan ekibi , Hollanda temsilcisi 'ı konuk etti.

Şampiyonlar Ligi maçında tribünler yangın yerine döndü

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar ile Yunan polisi arasında arbede yaşandı.

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Şampiyonlar Ligi maçında tribünler yangın yerine döndü

taraftarları; tribünlerine molotof kokteyli, plastik şişe gibi pek çok yabancı cisim attı.

Şampiyonlar Ligi maçında tribünler yangın yerine döndü

Yunan güvenlik güçlerinin olaylara müdahalesi ise sert oldu.

Şampiyonlar Ligi maçında tribünler yangın yerine döndü

Olayda tutuklanan veya ağır yaralanan kimse bulunmazken pek çok taraftarın yüzünün kanlar içinde kaldığı görüntüler objektiflere yansıdı.

Şampiyonlar Ligi maçında tribünler yangın yerine döndü

Yaşanan olaylara; 'ı tutan bir grup taraftarın önceki gece Atina'da gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin neden olduğu iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi maçında tribünler yangın yerine döndü

Sporx'te yer alan habere göre taraftarları, Panathinaikoslu holiganlarla birlikte 'lı taraftarların sıkça gittiği bara saldırdı.

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