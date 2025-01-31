Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yayın bilgisi: Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi için hazırlıklar tamamlanmak üzere! Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin yer aldığı bu büyük turnuvada, son 16'ya adını yazdıracak ekiplerin eşleşmeleri netleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden izlenebilecek? İşte tüm detaylar…