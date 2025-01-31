Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
10:17
Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yayın bilgisi: Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi için geri sayım başladı! Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında, son 16'ya kalacak takımların eşleşmeleri belirlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…