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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yayın bilgisi: Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:17

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yayın bilgisi: Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi için geri sayım başladı! Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında, son 16'ya kalacak takımların eşleşmeleri belirlenecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yayın bilgisi: Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi için hazırlıklar tamamlanmak üzere! Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin yer aldığı bu büyük turnuvada, son 16'ya adını yazdıracak ekiplerin eşleşmeleri netleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden izlenebilecek? İşte tüm detaylar…

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yayın bilgisi: Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Kura çekimi, Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak ve İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacaktır.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

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Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yayın bilgisi: Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kura çekimi, bugün saat 14.00 ve 15.00'da UEFA.tv üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yayın bilgisi: Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PLAY OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi yayın bilgisi: Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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