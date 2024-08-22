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Giriş Tarihi: 22.08.2024 00:12 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:12

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI 2024 2025 | Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak?

Şampiyonlar Ligi yeni format gündemde. Yeni sezon için uygulanacak olan formatta ne gibi değişiklikler yapıldığı merak konusu. Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren grup aşamaları olmayacak. Peki, Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak? İşte, tüm merak edilenler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI 2024 2025 | Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak?

Futbolseverlerin gündeminde olan Şampiyonlar liginde yeni format merak ediliyor. Kaç grup ve kaç takım olacağı merak edilen format değişikliği 2024-2025 sezonunda uygulanacak. Şampiyonlar ligi yeni formatı hakında tüm merak edilenler sabah.com.tr'de! İşte, Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak hakkında tüm detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI 2024 2025 | Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

36 takımın yer aldığı ligde takımlar toplamda 8 maç oynayacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI 2024 2025 | Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak?

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI 2024 2025 | Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak?

Bu 8 lig maçı sonucunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna çıkacaklar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI 2024 2025 | Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak?

9. Sıradan 24. sıraya kadar olan takımlar ise son 16 turu için play off maçları oynayacaklar. 25. Sıradan 36. sıraya kadar olan takımlar ise otomatik olarak elenecek.

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