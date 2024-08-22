Giriş Tarihi: 22.08.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
00:12
ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI 2024 2025 | Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak?
Şampiyonlar Ligi yeni format gündemde. Yeni sezon için uygulanacak olan formatta ne gibi değişiklikler yapıldığı merak konusu. Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren grup aşamaları olmayacak. Peki, Şampiyonlar ligi yeni formatı nasıl, değişti mi, kaç grup ve kaç takım olacak? İşte, tüm merak edilenler...