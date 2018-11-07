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'nde 4. haftanın toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA 'nde A, B, C ve D gruplarının dördüncü haftası, oynanan 8 maçla tamamlandı.

Giriş Tarihi: 07.11.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 10:39
Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

Turnuvada geçen yıl final oynayan , deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

Milan Pavkov'un 22 ve 29. dakikalarda attığı gollerle rakibine 2-0 yenilen İngiliz ekibi, C Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini aldı. İki galibiyeti bulunan , 6 puanda kalırken, Kızılyıldız 4 puanla iddiasını sürdürdü.

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Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

Geçen sezon Roma'ya, bu sezon da ve Kızılyıldız'a yenilen Jurgen Klopp'un çalıştırdığı , "Devler Ligi"nde ilk kez üst üste üç deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

A Grubu mücadelesinde Fransız teknik adam yönetimindeki Monaco, sahasında Belçika temsilcisi 'u ağırladı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

Hans Vanaken'in 12. dakikada attığı golle öne geçen , aynı futbolcuyla 17. dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-0 üstünlük yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

Konuk takım, 24. dakikada Wesley ve 85. dakikada Ruud Vormer'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları

Gruptaki ilk galibiyetini elde eden , 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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