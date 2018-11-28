Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [27 Kasım Salı]

E Grubu'nda Almanya ekibi Bayern Münih, konuk ettiği Benfica'yı 13. ve 30. dakikalarda Arjen Robben, 36. ve 51. dakikalarda Robert Lewandowski ve 76. dakikada Frank Ribery'nin golleriyle 5-1 mağlup etti. Portekiz temsilcisinin tek golünü, 46. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.