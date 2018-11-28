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'nde gecenin raporu [27 Kasım Salı]

E, F, G ve H gruplarındaki 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. , , , Roma, ve son 16 turuna yükseldi.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 09:58
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [27 Kasım Salı]

UEFA 'nde , , , Roma, ve , son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [27 Kasım Salı]

UEFA grup aşamasının 5. haftasında, E, F, G ve H gruplarında TSİ 23.00'te oynanan 6 karşılaşma sona erdi.

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [27 Kasım Salı]

E Grubu'nda Almanya ekibi , konuk ettiği Benfica'yı 13. ve 30. dakikalarda Arjen Robben, 36. ve 51. dakikalarda Robert Lewandowski ve 76. dakikada Frank Ribery'nin golleriyle 5-1 mağlup etti. Portekiz temsilcisinin tek golünü, 46. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [27 Kasım Salı]

Bu sonuçla 13 puanlı , Ajax'ın ardından gruptan çıkmayı garantileyen ikinci takım oldu. Benfica ise 4 puanla grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [27 Kasım Salı]

F Grubu'nda , konuk olduğu Olympique Lyon ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere ekibinin gollerini Aymeric Laporte ve Sergio Agüero atarken, Fransa temsilcisi ise Maxwel Cornet'in iki golüyle skoru eşitledi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [27 Kasım Salı]

Bu sonuçla lider , 10 puanla grubunu lider tamamlamayı garantileyerek son 16 turuna kaldı. Olympique Lyon ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin raporu [27 Kasım Salı]

Grubun diğer mücadelesinde Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, deplasmanda Almanya ekibi Hoffenheim'i 3-2 yendi. Ukrayna temsilcisine galibiyeti getiren golleri, Ismaily ve Taison (2) attı. 60. dakikada Adam Szalai'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı Hoffenheim'ın gollerini ise Andrej Kramari ve Steven Zuber kaydetti.

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