Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı! Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Devler Ligi heyecanı tüm dünyada yaşanırken, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Milan, Napoli ve Real Madrid çeyrek final biletini kapan takımlar oldu. Bununla birlikte Devler Ligi'nde çeyrek final kuraları da bugün çekilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi canlı izle ekranı...