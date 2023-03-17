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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı! Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:31

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı! Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Devler Ligi heyecanı tüm dünyada yaşanırken, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Milan, Napoli ve Real Madrid çeyrek final biletini kapan takımlar oldu. Bununla birlikte Devler Ligi'nde çeyrek final kuraları da bugün çekilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi canlı izle ekranı...

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı! Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Milan, Napoli ve Real Madrid çeyrek final biletini kapan takımlar oldu. Bununla birlikte Devler Ligi'nde çeyrek final kuraları da bugün çekilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi canlı izle ekranı...

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı! Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu sona erdi, gözler kura çekimine çevrildi.

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Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı! Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

Dünya devleri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final için mücadele ederken çeyrek final maçlarıyla beraber heyecan daha da yükselecek.

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı! Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

İtalya'dan 3, İngiltere'den 2, Almanya, İspanya ve Portekiz'den 1'er takım çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı! Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor CANLI

Aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacak.

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