Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
14:15
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen maça damga vurmuştu! Herkesin konuştuğu pozisyon için olay görüntü ortaya çıktı: İşte ofsayt çizgisi…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir sezon geride kalmak üzere. Yarı final eşleşmelerinin tamamlandığı turnuvada finalin adı belli oldu. PSG'yi eleyen Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i eleyen Real Madrid, finalde karşı karşıya gelecekler. Bayern Münih ile Real Madrid arasında Santiago Bernabeu'da oynanan dev mücadeleye son dakikalarda yaşanan ofsayt pozisyonu damga vurdu. Maçın hakemi Szymon Marciniak, hiç düşünmeden ofsayt kararı verirken büyük yankı uyandıran pozisyonun ofsayt çizgisi çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…