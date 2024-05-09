Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen maça damga vurmuştu! Herkesin konuştuğu pozisyon için olay görüntü ortaya çıktı: İşte ofsayt çizgisi…
Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 14:15

Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen maça damga vurmuştu! Herkesin konuştuğu pozisyon için olay görüntü ortaya çıktı: İşte ofsayt çizgisi…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir sezon geride kalmak üzere. Yarı final eşleşmelerinin tamamlandığı turnuvada finalin adı belli oldu. PSG'yi eleyen Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i eleyen Real Madrid, finalde karşı karşıya gelecekler. Bayern Münih ile Real Madrid arasında Santiago Bernabeu'da oynanan dev mücadeleye son dakikalarda yaşanan ofsayt pozisyonu damga vurdu. Maçın hakemi Szymon Marciniak, hiç düşünmeden ofsayt kararı verirken büyük yankı uyandıran pozisyonun ofsayt çizgisi çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen maça damga vurmuştu! Herkesin konuştuğu pozisyon için olay görüntü ortaya çıktı: İşte ofsayt çizgisi…

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final eşleşmesi belli oldu. Finalde, Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen maça damga vurmuştu! Herkesin konuştuğu pozisyon için olay görüntü ortaya çıktı: İşte ofsayt çizgisi…

Dün akşam oynanan Real Madrid - Bayern Münih mücadelesi, tüm futbol dünyasının konuştuğu bir ana sahne oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen maça damga vurmuştu! Herkesin konuştuğu pozisyon için olay görüntü ortaya çıktı: İşte ofsayt çizgisi…

İspanyol devinin müthiş bir geri dönüşle elediği Bayern Münih, maçın son dakikalarında bir gol buldu ancak Polonyalı hakem Szymon Marciniak, ofsayt nedeniyle iptal etti.

Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen maça damga vurmuştu! Herkesin konuştuğu pozisyon için olay görüntü ortaya çıktı: İşte ofsayt çizgisi…

Tempolu başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak Real Madrid'den geldi. 13. dakikada Vinicius Junior'ın şutunda yan direkten dönen topu kaleci Neuer kontrol etti.

Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen maça damga vurmuştu! Herkesin konuştuğu pozisyon için olay görüntü ortaya çıktı: İşte ofsayt çizgisi…

Bayern Münih, 29. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile gole yaklaştı. Kane'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği sert şutta, kaleci Lunin son anda topu kornere çeldi.

SON DAKİKA