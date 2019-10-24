Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında yapılan son maçlara göre oluşan puan tablosu futbolseverlerce merak ediliyor. A grubunda ülkemizi temsil eden Galatasaray takımı 3. hafta'd karşılaştığı Real Madrid takımı karşısında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla grubunda sonuncu sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar toplamda 1 puana sahip durumda. Öte yandan sporseverler Şampiyonlar Ligi puan durumu ile ilgili arama motorlarında araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki son maçların ardındanŞampiyonlar Ligi puan durumu nasıl şekillendi? İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosu....

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU

3. Hafta maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosunu haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm grupların güncel puan durumu...