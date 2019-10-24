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  • Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...

'nde nasıl şekillendi? kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...

Devler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverler son puan durumunu merak etmeye devam ediyor. Ülkemizi devler liginde temsil eden 'ın Real Madrid ile karşılaştığı maçta 1-0'lık skorla yenilmesinin ardından arama motorlarında ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Peki, son maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi. En güncel spor habelerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte tüm grupların güncel Şampiyonlar Ligi puan tablosu...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 01:52 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 02:09
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...

'nde A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında yapılan son maçlara göre oluşan puan tablosu futbolseverlerce merak ediliyor. A grubunda ülkemizi temsil eden takımı 3. hafta'd karşılaştığı Real Madrid takımı karşısında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla grubunda sonuncu sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar toplamda 1 puana sahip durumda. Öte yandan sporseverler Şampiyonlar Ligi ile ilgili arama motorlarında araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki son maçların ardındanŞampiyonlar Ligi puan durumu nasıl şekillendi? İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosu....

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU

3. Hafta maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosunu haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm grupların güncel puan durumu...

Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...
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Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? Galatasaray kaçıncı sırada? İşte güncel puanlar...
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