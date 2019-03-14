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  • Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz damgası! Tüm takımları çeyrek finalde...

'ne İngiliz damgası! Tüm takımları çeyrek finalde...

'nde ve çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla tamamlandı.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 10:33
Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz damgası! Tüm takımları çeyrek finalde...

'nde ve çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz damgası! Tüm takımları çeyrek finalde...

İspanya'nın takımı, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fransa kulübü Olympique Lyon'u ağırladı.

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Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz damgası! Tüm takımları çeyrek finalde...

Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 78. dakikalarda Lionel Messi, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique, 86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz damgası! Tüm takımları çeyrek finalde...

Lyon'un tek golünü, 58. dakikada Lucas Tousart kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz damgası! Tüm takımları çeyrek finalde...

'nde 131. maçına çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, turnuvada en fazla forma giyen Barcelonalı futbolcular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Andres Iniesta'yı (130) geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz damgası! Tüm takımları çeyrek finalde...

Listenin zirvesinde formasıyla 151 maçta görev alan Xavi bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz damgası! Tüm takımları çeyrek finalde...

LİVERPOOL DEPLASMANDA KAZANDI

İngiltere ekibi , sahasında golsüz berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.

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