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Giriş Tarihi: 11.08.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:16

Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş ilk 11’ler…

Süper Lig'in ilk haftasında, yenilenmiş kadrosuyla Beşiktaş Samsunspor'a konuk olacak. Sezonun ilk resmi maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, Samsunspor karşısında hata yapmak istemiyor. Diğer tarafta ev sahibi ekip ise ligin ilk karşılaşmasından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki, Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor Beşiktaş ilk 11'ler…

Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş ilk 11’ler…

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş'ta, yeni transferler İmmobile, Paulista, Rafa'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'ler…

Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş ilk 11’ler…

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor karşısında üç puan için sahaya çıkıyor.

Samsunspor - Beşiktaş mücadelesini Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken yapacak.

Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş ilk 11’ler…

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert - Svensson, Paulista, Colley, Masuaku - Musrati, Salih, Rafa - Rashica, Semih, Immobile.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZONDA 5 TAKVİYE

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.

Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş ilk 11’ler…

Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.

Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

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