Giriş Tarihi: 11.08.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
15:16
Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş ilk 11’ler…
Süper Lig'in ilk haftasında, yenilenmiş kadrosuyla Beşiktaş Samsunspor'a konuk olacak. Sezonun ilk resmi maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, Samsunspor karşısında hata yapmak istemiyor. Diğer tarafta ev sahibi ekip ise ligin ilk karşılaşmasından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki, Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor Beşiktaş ilk 11'ler…