Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş ilk 11’ler…

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert - Svensson, Paulista, Colley, Masuaku - Musrati, Salih, Rafa - Rashica, Semih, Immobile.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZONDA 5 TAKVİYE

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.