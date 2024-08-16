Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi? Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.08.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:38

Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi? Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi sorusu son dakika yapılan TFF açıklamasının ardından gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Avrupa'da play off oynayacak takımların 3. hafta maçlarının ertelendiğini duyurdu. UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele eden RAMS Başakşehir FK'nin Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la oynanması planlanan maçı ileri bir tarihe alındı. Peki; Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi? Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizin 3. hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi. UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele eden RAMS Başakşehir FK Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la oynanması planlanan maç tarihi de değişti. Durum böyle olunca futbolseverler "Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TFF duyuruları ile tüm detaylar...

Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi? Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FK MAÇI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabası 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program ise ilerleyen günlerde belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi? Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF AÇIKLADI: MAÇLAR ERTELENDİ!

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir."

Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi? Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Samsunspor - RAMS Başakşehir FK maçı ertelendi mi? Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SON DAKİKA