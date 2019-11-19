Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra Antalyaspor ve İstanbul Başakşehir formaları giyen, şimdi ise Eskişehirspor'un başarısı için mücadele eden lüks villasını satıyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 12:08
Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra Antalyaspor ve İstanbul Başakşehir formaları giyen, şimdi ise Eskişehirspor'un başarısı için mücadele eden lüks villasını satıyor.

Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından 'le ve 2003 yılında evlendiği eşi Pınar Şentürk evlerini satılığa çıkardılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Çiftin 10 yıl önce Beykoz'dan satın aldıkları, 1200 metrekare arazi içinde bulunan, 12 odalı ve 6 banyolu evleri için ilan verdiler.

Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

İlan sahibi olan ve evi sahibinden satan Pınar Şentürk dev villa için 19 milyon TL istiyor.

Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Çiftin düğün fotoğrafı da dikkatlerden kaçmadı. İşte lüks malikaneden görüntüler...

Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...
BİZE ULAŞIN