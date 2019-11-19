Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk lüks villalarını satılığa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra Antalyaspor ve İstanbul Başakşehir formaları giyen, şimdi ise Eskişehirspor'un başarısı için mücadele eden Semih Şentürk lüks villasını satıyor. Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra Antalyaspor ve İstanbul Başakşehir formaları giyen, şimdi ise Eskişehirspor'un başarısı için mücadele eden Semih Şentürk lüks villasını satıyor. Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcularından Semih Şentürk'le ve 2003 yılında evlendiği eşi Pınar Şentürk evlerini satılığa çıkardılar. Çiftin 10 yıl önce Beykoz'dan satın aldıkları, 1200 metrekare arazi içinde bulunan, 12 odalı ve 6 banyolu evleri için ilan verdiler. İlan sahibi olan ve evi sahibinden satan Pınar Şentürk dev villa için 19 milyon TL istiyor. Çiftin düğün fotoğrafı da dikkatlerden kaçmadı. İşte lüks malikaneden görüntüler...