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  • Şenol Güneş, Türkiye - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

, - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 4 maçta puan bulamayan Andorra karşısında galibiyet hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda; teknik direktör , ilk 11'ini belirledi.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 09:55
Şenol Güneş, Türkiye - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

A Milli Takım Teknik Direktörü , yarın oynanacak Andorra maçı öncesinde Cengiz Ünder şoku yaşadı.

Şenol Güneş, Türkiye - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

Çarşamba akşamı yapılan antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcunun dün yapılan kontrolleri sonrası Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

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Şenol Güneş, Türkiye - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

Bu gelişmenin ardından A Milli Takım'ın Andorra maçı 11'inde değişiklik yaşandı.

Şenol Güneş, Türkiye - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

savunmada Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş dörtlüsünü kullanacak.

Şenol Güneş, Türkiye - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

Orta alanda Emre, İrfan Can ikilisinin yanına Abdulkadir Parmak dahil olacak.

Şenol Güneş, Türkiye - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

Sağ kanatta Yusuf, solda Hakan, en uçta ise Cenk gol arayan isimler olacak.

Şenol Güneş, Türkiye - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

A Milliler'de Ozan, Dorukhan ve Okay sakatlıkları nedeniyle henüz takımla antrenmanlara başlayamadı.

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