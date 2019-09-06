Şenol Güneş, Türkiye - Andorra maçının 11'ini belirledi! İşte o isimler...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 4 maçta puan bulamayan Andorra karşısında galibiyet hedefleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda; teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'ini belirledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Andorra maçı öncesinde Cengiz Ünder şoku yaşadı. Çarşamba akşamı yapılan antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcunun dün yapılan kontrolleri sonrası Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından A Milli Takım'ın Andorra maçı 11'inde değişiklik yaşandı. Şenol Güneş savunmada Zeki, Çağlar, Merih, Umut Meraş dörtlüsünü kullanacak. Orta alanda Emre, İrfan Can ikilisinin yanına Abdulkadir Parmak dahil olacak. Sağ kanatta Yusuf, solda Hakan, en uçta ise Cenk gol arayan isimler olacak. A Milliler'de Ozan, Dorukhan ve Okay sakatlıkları nedeniyle henüz takımla antrenmanlara başlayamadı.