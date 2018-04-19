Şenol Güneş'in derbideki kozu ofansif futbol

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Fenerbahçe bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev maç öncesinde SABAH, Beşiktaş'ın nabzını tuttu. Fatih DOĞAN 1- Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi fiziksel ve zihinsel açıdan her türlü hazırlık yapıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, ezberleri bozarak 2-2'nin rövanşından zaferle ve turla ayrılmayı planlıyor. 2- Akhisarspor galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddialı konuma yükselen siyah-beyazlılar, Kadıköy'e moralli ve rahat gidiyor. Bunun izleri hem camiaya hem de Ümraniye'ye fazlasıyla yansıdı. 3- Güneş, Akhisarspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından derbi perşembe günü olmasına rağmen pazartesi gününü oyuncularına izin olarak verdi. Bu da özgüvenin ve takımın havasının gerilmemesi için yapılan bir hamleydi. 4- Beşiktaş'ta takım içi rekabet ve yüksek motivasyon teknik heyeti sevindirdi. Siyah-beyazlı oyuncuların neşesi, takım ruhu ve enerjisi görüntülere de yansıdı. Yaklaşık olarak 2 saat süren salı günkü antrenman büyük bir zafere imza atmaya hazırlanan takım görüntüsü verdi. 5- Şenol Güneş, Akhisarspor maçında sahaya sürdüğü 11'in yüzde 70'ini değiştirecek. Atiba, Medel, Tosic, Quaresma gibi çoğu oyuncuyu dinlendirerek, diğer futbolcuları ön plana çıkaracak. Güneş, Kadıköy'de daha dinamik bir Beşiktaş sahaya sürecek. 6- Salı akşamı antrenman bittikten sonra Güneş ve yardımcıları yarım saat daha mesai yaptı. Tecrübeli hoca, Larin'e saha dışından şut ve gol çalışması yaptırdı. Oyuncu ile birebir ilgilenen Güneş, Larin'e 'Sahada seni istiyorum' mesajını verdi. Ancak tam hazır olmadığını görünce Negredo'ya yöneldi. Fenerbahçe maçına forvette İspanyol yıldızla başlaması bekleniyor. 7- Şenol Güneş'in sürprizi Babel'di. İdmanlarda as takımda yer verdiği Hollandalı yıldızı, tecrübesinden ve yüksek form grafiğinden faydalanmak adına dinlendirmeyeceği öğrenildi.