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'ten derbisine sürpriz golcü

Teknik Direktörü , derbisinde forvette sürpriz bir isme yer verecek.

Giriş Tarihi: 22.09.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 11:00
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'ten derbisine sürpriz golcü
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisine sürpriz golcü

UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'na önceki günkü 3-1'lik Sarpsborg galibiyetiyle 'merhaba' diyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 'yle pazartesi günü oynanacak mücadelede moral depolamıştı.

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'ten derbisine sürpriz golcü
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisine sürpriz golcü

Teknik direktör Şenol Güneş'in, 'yle Kadıköy'de oynanacak derbide Sarpsborg karşılaşmasından 4 farklı isimle sahaya çıkması bekleniyor.

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'ten derbisine sürpriz golcü
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisine sürpriz golcü

Derbide eldivenleri Loris Karius'a verecek olan 'in, stoper hakkında Pepe'yle birlikte bu kez Vida'yı görevlendirip Roco'yu kulübeye çekeceği bildirildi.

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'ten derbisine sürpriz golcü
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisine sürpriz golcü

Bek hattında Gökhan Gönül ve Caner Erkin ikilisini değiştirmeyecek olan Güneş'in, kart cezalısı olması sebebiyle ön liberoda Gary Medel'in yerine Tolgay Arslan'a forma vereceği düşünülüyor.

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'ten derbisine sürpriz golcü
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisine sürpriz golcü

Quaresma geri dönüyor

Libero hattında Tolgay'la birlikte Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürecek olan deneyimli teknik adamın, sağ kanatta Gökhan Töre'nin yerine bu kez Ricardo Quaresma'yı görevlendireceği, sol bölümde ise Jeremain Lens'i sabit tutacağı belirtildi.

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'ten derbisine sürpriz golcü
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisine sürpriz golcü

10 numara hattında yeni transfer Adem Ljajic'i sahaya sürecek olan Güneş, forvet hattında ise önemli bir değişiklik yapacak.

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'ten derbisine sürpriz golcü
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisine sürpriz golcü

Alvaro Negredo'nun Al Nasr'a transfer olmasının ardından forvet hattında görevi devralan Cyle Larin'in performansından memnun kalmayan Güneş'in, bu alanda eldeki diğer isimler; Vagner Love ve Mustafa Pektemek'in de bekleneni verememesi sebebiyle Ryan Babel'i forvete alacağı öğrenildi.

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