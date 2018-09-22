Şenol Güneş'ten Fenerbahçe derbisine sürpriz golcü

Quaresma geri dönüyor



Libero hattında Tolgay'la birlikte Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürecek olan deneyimli teknik adamın, sağ kanatta Gökhan Töre'nin yerine bu kez Ricardo Quaresma'yı görevlendireceği, sol bölümde ise Jeremain Lens'i sabit tutacağı belirtildi.