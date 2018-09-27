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'ten sol bekte büyük sürpriz!

'ta 2 gün sonra oynanacak Kayserispor maçı öncesinde teknik direktör 'in kadro arayışları sürüyor.

Giriş Tarihi: 27.09.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 11:50
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'ten sol bekte büyük sürpriz!
Şenol Güneş'ten sol bekte büyük sürpriz!

Sezon başından bu yana çeşitli nedenlerle istikrarlı bir kadro sahaya süremeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçında da farklı bir 11 ile mücadele edecek.

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'ten sol bekte büyük sürpriz!
Şenol Güneş'ten sol bekte büyük sürpriz!

Sol bek, orta saha ve santrfor mevkilerinde birkaç alternatif üzerinde duran tecrübeli teknik adam, kesin kararını yarın yapacağı son idmanda verecek.

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'ten sol bekte büyük sürpriz!
Şenol Güneş'ten sol bekte büyük sürpriz!

Çünkü iki futbolcunun birden olmaması, defans ve orta saha kurgusunun bir anda yeniden şekillenmesine yol açacak.

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'ten sol bekte büyük sürpriz!
Şenol Güneş'ten sol bekte büyük sürpriz!

Adriano'nun dün akşama kadar tedavisini devam ettirmesine rağmen Kayserispor maçında oynaması çok düşük bir ihtimal.

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'ten sol bekte büyük sürpriz!
Şenol Güneş'ten sol bekte büyük sürpriz!

Fenerbahçe maçı bittikten sonra kırmızı kart gören Caner Erkin de Kayseri maçında sahada olmayacak bir diğer isim.

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'ten sol bekte büyük sürpriz!
Şenol Güneş'ten sol bekte büyük sürpriz!

Bu durumda sol bekte başka bir futbolcu oynatması gereken Güneş'in, defans kurgusunu değiştirerek Vida'yı sol beke koyması şu an için en yüksek ihtimal.

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'ten sol bekte büyük sürpriz!
Şenol Güneş'ten sol bekte büyük sürpriz!

Vida'nın sol beke geçmesiyle stoperde doğacak boşluğu dolduracak isimler ise Enzo Roco ve Gary Medel.

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