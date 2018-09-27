Şenol Güneş'ten sol bekte büyük sürpriz!

Beşiktaş'ta 2 gün sonra oynanacak Kayserispor maçı öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in kadro arayışları sürüyor. Sezon başından bu yana çeşitli nedenlerle istikrarlı bir kadro sahaya süremeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçında da farklı bir 11 ile mücadele edecek. Sol bek, orta saha ve santrfor mevkilerinde birkaç alternatif üzerinde duran tecrübeli teknik adam, kesin kararını yarın yapacağı son idmanda verecek. Çünkü iki futbolcunun birden olmaması, defans ve orta saha kurgusunun bir anda yeniden şekillenmesine yol açacak. Adriano'nun dün akşama kadar tedavisini devam ettirmesine rağmen Kayserispor maçında oynaması çok düşük bir ihtimal. Fenerbahçe maçı bittikten sonra kırmızı kart gören Caner Erkin de Kayseri maçında sahada olmayacak bir diğer isim. Bu durumda sol bekte başka bir futbolcu oynatması gereken Güneş'in, defans kurgusunu değiştirerek Vida'yı sol beke koyması şu an için en yüksek ihtimal. Vida'nın sol beke geçmesiyle stoperde doğacak boşluğu dolduracak isimler ise Enzo Roco ve Gary Medel.