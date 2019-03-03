Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı
Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler çok tartışılan bir penaltı kararına imza attı. Spor yazarları ve yorumcular pozisyon için "penaltı değil" yorumunda birleştiler. Peki resmi kural bu pozisyon için ne diyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.03.2019
12:32
Güncelleme Tarihi: 03.03.2019
12:34