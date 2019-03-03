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  • Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı

'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan - maçında, hakem Halil Umut Meler çok tartışılan bir penaltı kararına imza attı. Spor yazarları ve yorumcular pozisyon için "penaltı değil" yorumunda birleştiler. Peki resmi kural bu pozisyon için ne diyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.03.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 12:34
Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında , sahasında 'u ağırladı.

Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı

Sarı-Lacivertliler bu kritik maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

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Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı

Rizespor, bu sonuçla beraber ligin ikinci yarısındaki ilk yenilgisini tattı.

Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı

Bu heyecan dolu karşılaşmada uzun süre tartışılacak bir penaltı kararı verildi...

Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı

Maçın 80. dakikasında Fenerbahçeli , bir duran top pozisyonunda rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı

Maçın hakemi Umut Meler, pozisyonda penaltı kararı verdi.

Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı mı, ofsayt mı? İşte kurallara göre yanıtı

Yayıncı kuruluşun gösterdiği pozisyon tekrarında, 'in ofsayt pozisyonunda olduğu gözlendi.

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