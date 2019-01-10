Serdar Taşçı: Türkiye’den çok teklif aldım

"Yazın gelmek nasip olmamıştı, şimdi buradayım"

Başakşehir'e transferinin gerçekleşme hikayesiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan Serdar Taşçı, "Yazın Başakşehir'le görüşmemiz olmuştu. İlk kontak o zaman kurulmuştu. Yöneticiler, başkan ve hocayla görüşmüştük. O zaman nasip olmamıştı ama şimdi nasip oldu. 4-5 gündür buradayım, bundan 2-3 gün önce görüşmeler başlamıştı, anlaştık, imzayı attım ve kampa geldim. Takımdaki ortam çok iyi. Burada aile ortamı var deniliyordu ve böyle olduğunu gördüm. Başarı elde etmek istiyorsanız bu ortamı yakalamanız gerekiyor. Buna da burada şahit oldum. Herkes çok iyi karşıladı beni. Mutluyum burada olmaktan" ifadelerini kullandı.