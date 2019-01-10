Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: Türkiye’den çok teklif aldım

'in yeni transferi , kariyerinden Türkiye'den gelen tekliflere, Başakşehir'i seçmesinden futboldaki unutamadığı anlara kadar samimi açıklamalarda bulundu.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 10.01.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 10:53
Serdar Taşçı: Türkiye’den çok teklif aldım

Robinho transferinin ardından bir bomba daha patlatarak Almanya Milli Takımı'nda kaptanlık yapan Serdar Taşçı'yı kadrosuna katan Başakşehir'de, 31 yaşındaki savunmacı Antalya kampına katıldıktan sonra ilk röportajını İhlas Haber Ajansı'na verdi.

Serdar Taşçı: Türkiye’den çok teklif aldım

Kariyerine Stuttgart'ta başlayan, bu takımda forma giydiği ilk sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan ve ardından Almanya Milli Takımı'nda forma giyip kaptanlık bandını da takan , Türkiye'den birçok takımdan teklif almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serdar Taşçı: Türkiye’den çok teklif aldım

Türkiye'ye transferi bir türlü gerçekleşmeyen ve sonrasında Spartak Moskova'nın yolunu tutan başarılı savunmacı, Rusya'da oynadığı dönemde 6 aylığına Bayern Münih'e de kiralık olarak gitti.

Serdar Taşçı: Türkiye’den çok teklif aldım

Rus ekibiyle sezon başında sözleşmesini fesheden ve 6 aydır boşta olan Taşçı, 'e transfer olmadan önce bireysel çalışmalarla hazırlığını yapmış. Turuncu-lacivertlilerin Antalya kampına katılan ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen yıldız oyuncu, hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

Serdar Taşçı: Türkiye’den çok teklif aldım

"Yazın gelmek nasip olmamıştı, şimdi buradayım"

'e transferinin gerçekleşme hikayesiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan , "Yazın Başakşehir'le görüşmemiz olmuştu. İlk kontak o zaman kurulmuştu. Yöneticiler, başkan ve hocayla görüşmüştük. O zaman nasip olmamıştı ama şimdi nasip oldu. 4-5 gündür buradayım, bundan 2-3 gün önce görüşmeler başlamıştı, anlaştık, imzayı attım ve kampa geldim. Takımdaki ortam çok iyi. Burada aile ortamı var deniliyordu ve böyle olduğunu gördüm. Başarı elde etmek istiyorsanız bu ortamı yakalamanız gerekiyor. Buna da burada şahit oldum. Herkes çok iyi karşıladı beni. Mutluyum burada olmaktan" ifadelerini kullandı.

Serdar Taşçı: Türkiye’den çok teklif aldım

"Hayalimde her zaman Türkiye vardı"

Uzun yıllar Stuttgart'ta forma giydiğini hatırlatan , "Uzun süre Stuttgart'ta forma giydim. Sonra Spartak Moskova'da oynadım. Arada Bayern Münih'e gittim. Takım ismi vermeyeyim ama Türkiye'den çok teklifler geldi. O dönemde şartlar uymadı. Hayalimde her zaman Türkiye'de oynamak vardı. Ya kulüple anlaşamadılar ya da benimle anlaşamadılar. Onun için nasip olmadı. Bu sefer transfer olduğum için memnunum" dedi.

Serdar Taşçı: Türkiye’den çok teklif aldım

"İnşallah Trabzonspor da başarılı olur"

Babasının fanatik bir Trabzonspor taraftarı olmasıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklama hatırlatılan , ligde oynanacak olan ilk maçın Trabzonspor ile olmasıyla ilgili konuştu. 'le anlaşmaya vardıktan sonra fikstüre baktıklarını söyleyen Serdar Taşçı, "İmzayı attıktan sonra fikstüre baktık. İlk maçın da ligde Trabzonspor'la olduğunu gördük. Biz Artvin Yusufeliliyiz. Babam da Trabzonspor taraftarı. Ama bu maçta Başakşehir'i tutacak. İnşallah Trabzonspor da başarılı bir sezon geçirir" diye konuştu.

BİZE ULAŞIN