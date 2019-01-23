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gözyaşlarıyla veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta, eski dünya bir numarası 'ı 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 16:03
Serena Williams gözyaşlarıyla veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta, eski dünya bir numarası 'ı 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, yarı finale yükseldi.

Serena Williams gözyaşlarıyla veda etti

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden turnuvanın tek kadınlar çeyrek final maçında, Çek Karolina Pliskova ile ABD'li karşılaştı.

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Serena Williams gözyaşlarıyla veda etti

Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini Pliskova 6-4 hanesine yazdırdı.

Serena Williams gözyaşlarıyla veda etti

İkinci seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak olan , 5-1 öne geçmesine karşın son seti 7-5, karşılaşmayı da 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Serena Williams gözyaşlarıyla veda etti
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Serena Williams gözyaşlarıyla veda etti
Serena Williams gözyaşlarıyla veda etti
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