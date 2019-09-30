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'dan flaş açıklaması

BTCTurk Teknik Direktörü , iddiaları üzerine flaş bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 14:59
Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan , İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.

Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı.

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Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Ayrıca BTCTurk Teknik Direktörü lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.

Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

AVCI VE KAVALCI BİRLİKTE AYRILDI

Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.

Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.

Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Bu arada Beyaz TV'ye konuşan Teknik Direktörü , "Hiç polemik konusu olmasın. Benim yorum yapmam doğru olmaz. Beşiktaş büyük camia. İnşallah kısa zamanda toparlanırlar" dedi.

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