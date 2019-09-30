Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklaması

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Bu arada Beyaz TV'ye konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hiç polemik konusu olmasın. Benim yorum yapmam doğru olmaz. Beşiktaş büyük camia. İnşallah kısa zamanda toparlanırlar" dedi.