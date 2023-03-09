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Haberler Galeri SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda? Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 08:28

SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda? Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle!

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmaya saatler kala gerek maçın yayın kanalı gerekse saati gibi birçok detay araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda?" soruları binlerce sporsever tarafından sabah saatleriyle yanıt arıyor. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş olan iki takımın karşılaşmasında, sarı-lacivertliler; İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İşte Sevilla Fenerbahçe maçına dair detaylar.

SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda? Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle!

Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier'ın yöneteceği Sevilla Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Sarı Lacivertli takım galibiyet için sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun lideri Fenerbahçe, İspanya'da yeniden Avrupa sahnesinde kozlarını paylaşacak. Öte yandan binlerce futbolsever "Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda?" soruları yanıt arıyor. İşte Sevilla Fenerbahçe maçı yayın saati, kanalı ve tüm detaylar.

SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda? Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle!

SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak.

Maçın saati TSİ 23.00 olarak belirlendi.

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı Final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023

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SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda? Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle!

SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi maçları EXXEN ve TV8,5 üzerinden taraftarlar ile buluşuyor. Sevilla Fenerbahçe maçı canlı yayın da EXXEN platformunda olacak.

SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda? Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle!

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Unıon Berlın - Unıon Saınt-Gılloıse

Sevılla – Fenerbahçe

Manchester Unıted - Real Betıs

Roma - Real Socıedad

SEVİLLA FENERBAHÇE MAÇI ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda? Sevilla Fenerbahçe maçı canlı izle!

Juventus – Freıburg

Shakhtar Donetsk – Feyenoord

Sportıng Lizbon – Arsenal

Bayer Leverkusen – Ferencvaros

FENERBAHÇE MAÇ TAKVİMİ

9 Mart 2023 Sevilla Fenerbahçe

16 Mart 2023 Fenerbahçe Sevilla

19 Mart 2023 Alanyaspor Fenerbahçe

26 Mart 2023 Fenerbahçe Beşiktaş

2 Nisan 2023 Fatih Karagümrük Fenerbahçe

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