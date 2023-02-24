Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?

UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmesi Fenerbahçe Sevilla maçı 9 Mart'ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan futbol kulübü hakkında araştırmalar başladı. Özellikle Fenerbahçe'nin 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmesiyle hatırlanan takım için "Sevilla hangi ülkenin takımı, hangi ligde?" soruları yanıt arıyor. Eski dönemlerinden uzak olan takım, Avrupa Ligi'nin yine de favorileri arasında yer alıyor. Peki, "Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?" işte Sevilla hakkında detaylar