Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?

SEVILLA TARİHÇESİ

25 Ocak 1890 yılında kurulan Sevilla FC tarihinin ilk maçını Recreativo takımı ile oynamıştır.İlk kazandıkları kupa Sevilla şehir kupasıdır.Ulusal olarak ilk kez Copa del Rey'i 1934 yılında kazanmışlardır. 1958 yılında açılan Ramón Sánchez Pizjuán'dan önce Chamartin Stadium'u kullanmışlardır. Sevilla FC birkaç kez 2. Lige düşmüş ancak kısa sürede La Liga'ya yükselmişlerdir.

Sevilla FC, 3 kez üst üste olmak üzere toplamda ise 6 kere UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 kez UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.