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Haberler Galeri Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 14:30

Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?

UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmesi Fenerbahçe Sevilla maçı 9 Mart'ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan futbol kulübü hakkında araştırmalar başladı. Özellikle Fenerbahçe'nin 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmesiyle hatırlanan takım için "Sevilla hangi ülkenin takımı, hangi ligde?" soruları yanıt arıyor. Eski dönemlerinden uzak olan takım, Avrupa Ligi'nin yine de favorileri arasında yer alıyor. Peki, "Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?" işte Sevilla hakkında detaylar

Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?

"Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı?" sorusu Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 16'da eşleşmesiyle birlikte aratılıyor. Fenerbahçe ile daha önce de Avrupa'da eşleşen Sevilla'nın tarihi oldukça köklüdür. UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyon olan takım unvanına sahiptir. Peki, Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı? İşte detaylar

Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?

SEVILLA HANGİ LİGDE, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Sevilla Fútbol Club, İspanyol futbol kulübü. Ülkenin en yüksek prestijli ligi olan La Liga'nın köklü takımlarından birisidir.

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Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?

SEVILLA KAÇ DEFA UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI?

1905 yılında kurulan Sevilla FC'nin yakın tarihteki en büyük başarıları 6 kez UEFA Avrupa Ligi ile 1 kez UEFA Süper Kupası'nı kazanmasıdır. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyon olan takım unvanına sahiptir.

Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?

SEVILLA TARİHÇESİ

25 Ocak 1890 yılında kurulan Sevilla FC tarihinin ilk maçını Recreativo takımı ile oynamıştır.İlk kazandıkları kupa Sevilla şehir kupasıdır.Ulusal olarak ilk kez Copa del Rey'i 1934 yılında kazanmışlardır. 1958 yılında açılan Ramón Sánchez Pizjuán'dan önce Chamartin Stadium'u kullanmışlardır. Sevilla FC birkaç kez 2. Lige düşmüş ancak kısa sürede La Liga'ya yükselmişlerdir.

Sevilla FC, 3 kez üst üste olmak üzere toplamda ise 6 kere UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 kez UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Sevilla hangi ligde, hangi ülkenin takımı? Sevilla UEFA kupasını kaç kere kazandı?

Sevilla FC maçlarını 1958 yılından bu yana Ramón Sánchez Pizjuán'da oynamaktadır.45.000 kişi koltuklu Pizjuán stadı kendi taraftarlarına göre 'cehennem' olarak görülmektedir.Sıradan bir mimarisi olan bu stad lig ve Avrupa maçlarında tamamen dolmaktadır.

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