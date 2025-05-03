Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ŞİFRESİZ İZLE! Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:53

ŞİFRESİZ İZLE! Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Estoril, şampiyonluk yarışında kritik bir adım atmak isteyen Benfica'yı konuk ediyor. Benfica, 75 puanla Sporting Lizbon ile zirveyi paylaşıyor ve sezonun bitimine sadece üç maç kala hata yapma şansı yok. Karşılaşma öncesinde ise futbolseverler "Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, şifresiz Estoril Benfica maçı canlı izle linki.

ŞİFRESİZ İZLE! Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Estoril, şampiyonluk yarışındaki Benfica'yı evinde ağırlıyor. Benfica, Sporting Lizbon ile 75 puanla zirveye oturmuşken, sezonun son üç maçında hata yapmamak için galibiyet hedefliyor. Futbolseverler, Estoril Benfica maçını canlı izlemek için "Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Estoril Benfica maçı şifresiz canlı yayın linki.

ŞİFRESİZ İZLE! Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

ESTORIL - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

António Coimbra da Mota Stadyumu'nda oynanacak Estoril-Benfica maçı 3 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı saat 22:30'da başlayacak.

Mücadelede Joao Antonio Ferreira Gonçalves düdük çalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞİFRESİZ İZLE! Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

ESTORIL - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Premier Ligi'nin 32. haftasında oynanacak Estoril-Benfica maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

ŞİFRESİZ İZLE! Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Estoril karşısında ilk 11'de oynaması bekleniyor.

ŞİFRESİZ İZLE! Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?