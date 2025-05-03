Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
15:53
ŞİFRESİZ İZLE! Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?
Estoril, şampiyonluk yarışında kritik bir adım atmak isteyen Benfica'yı konuk ediyor. Benfica, 75 puanla Sporting Lizbon ile zirveyi paylaşıyor ve sezonun bitimine sadece üç maç kala hata yapma şansı yok. Karşılaşma öncesinde ise futbolseverler "Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Estoril Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, şifresiz Estoril Benfica maçı canlı izle linki.