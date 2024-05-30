Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabındaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1'lik skorla yenen son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ikinci etap 2. maçında ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve detaylar.