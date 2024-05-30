Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'de sahne alıyor.
Filenin Sultanları, ABD etabındaki ilk maçında 29 Mayıs Çarşamba günü Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek etaba galibiyetle başladı.
Türkiye, ikinci etap ikinci maçında ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. İşte, Sırbistan Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...