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Haberler Galeri Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı
Giriş Tarihi: 30.05.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 06:05

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek ABD etabına galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, 2. maçında ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Üç hafta sonucunda puan sıralamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar finallerde oynamaya hak kazanacak. Peki; Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabındaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1'lik skorla yenen son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ikinci etap 2. maçında ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve detaylar.

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'de sahne alıyor.

Filenin Sultanları, ABD etabındaki ilk maçında 29 Mayıs Çarşamba günü Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek etaba galibiyetle başladı.

Türkiye, ikinci etap ikinci maçında ise Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. İşte, Sırbistan Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...

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Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan Türkiye voleybol maçı, 31 Mayıs 2024 Cuma günü (30'u 31'e bağlayan gece) oynanacak. Zorlu mücadele, saat 03.30'da başlayacak.

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI KANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sırbistan Türkiye maçı, TRT SPOR ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

2. HAFTA | TEKSAS/AMERİKA

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

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