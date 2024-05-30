Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı yayın kanalı ve saati

Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
09:31
Son VNL kupasının sahibi Filenin Sultanları Sırbistan ile 2. haftanın 2. maçına çıkıyor. Antalya'nın ardından ABD'ye giden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Sırada zorlu rakip var. Guidetti ve Santarelli karşı karşıya geliyor. Sırbistan Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saati gündemde. Peki; Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı ile Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair detaylar...