Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı yayın kanalı ve saati

Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2. hafta ile takip ediliyor. Haftaya galibiyetle başlayan sultanlarda Kaptan Eda Erdem sakatlığı sonrası takıma dönerken İlkin Aydın ise yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni haftanın kadrosunda yok. Türkiye Sırbistan karşısında mücadele edecek. Peki; Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?