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Haberler Galeri Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı yayın kanalı ve saati
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:31

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı yayın kanalı ve saati

Son VNL kupasının sahibi Filenin Sultanları Sırbistan ile 2. haftanın 2. maçına çıkıyor. Antalya'nın ardından ABD'ye giden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Sırada zorlu rakip var. Guidetti ve Santarelli karşı karşıya geliyor. Sırbistan Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saati gündemde. Peki; Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı ile Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair detaylar...

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı yayın kanalı ve saati

Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi 2. hafta ile takip ediliyor. Haftaya galibiyetle başlayan sultanlarda Kaptan Eda Erdem sakatlığı sonrası takıma dönerken İlkin Aydın ise yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni haftanın kadrosunda yok. Türkiye Sırbistan karşısında mücadele edecek. Peki; Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı yayın kanalı ve saati

MİLLETLER LİGİ 2. HAFTA FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları, üç turdan oluşan Voleybol Milletler Ligi için her hafta 4 karşılaşma oynayacak. VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da başladı. Maçlarını tamamlayan Sultanlar, ABD'de 2. haftaya galibiyetle başladı.

VNL 2. haftası, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 3. haftası 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak.

İşte, Filenin Sultanları maç takvimi:

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Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı yayın kanalı ve saati

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi 2. hafta 2. karşılaşması Sırbistan Türkiye maçı 31 Mayıs günü saat 03.30'da ABD'de oynanacak.

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı yayın kanalı ve saati

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Heyecanlı karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayinlar.html

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Sırbistan maçı canlı yayın kanalı ve saati

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

2.Hafta – ABD

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

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