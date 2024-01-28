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Haberler Galeri Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE || Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? TIKLA- İZLE!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 11:00

Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE || Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? TIKLA- İZLE!

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor Beşiktaş karşılaşması yaşanacak. Maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takımın da tek isteği 3 puanı hanesine yazdırmak. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos yönetiminde gerçekleşecek mücadele, Sivasspor'un BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Maça az bir süre kala heyecan doruktayken, taraftarlar maçın yayın kanalı ve saatini araştırıyor. İşte, Sivasspor Beşiktaş maçı canlı izle linki!

Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE || Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? TIKLA- İZLE!

Sivasspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleşecek mücadele öncesinde, karşılaşmaya az bir süre kala maçın yayın kanalı ve saati yakından takip ediliyor. Deplasmanda gerçekleşecek mücadele öncesinde Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı maçlarda toplamda 17 puan kaybettiği gözlemleniyor. Peki, maç saat kaçta başlayacak? İşte, Sivasspor Beşiktaş maçı canlı izle linki ve yayın saati!

Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE || Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? TIKLA- İZLE!

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

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Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE || Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? TIKLA- İZLE!

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE || Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? TIKLA- İZLE!

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig maçları beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Aşağıdaki linkten platforma ulaşabilirsiniz:

https://beinsports.com.tr/

Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE || Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? TIKLA- İZLE!

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

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