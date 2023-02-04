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Haberler Galeri Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 01:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 01:15

Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 23. Haftasının açılış maçlarından olan Sivasspor-Beşiktaş müsabakası 4 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Şenol Güneş liderliğinde son 5 haftasında tek beraberliği olan siyah-beyazlılar 39 puanla 4. sırada yer alırken, rakibi Sivasspor 21 puanla 14. sırada yer alıyor. Mücadeleyi canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Sivasspor-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri.

Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanında sahaya çıkıyor. 23. Haftanın ilk karşılaşmalarından olan mücadelenin canlı yayın kanalını ve saat detaylarını öğrenmek isteyen futbolseverler Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri şöyle;

Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı 4 Şubat 2023 Cumartesi günü oynanacak.

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Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelede ilk düdük saat 16:00'da oynanacak.

Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

23. hafta mücadelesi beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Sivasspor-Beşiktaş maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/dgsivasspor-besiktas-v8?autoplay=True

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