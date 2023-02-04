Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Giriş Tarihi: 04.02.2023 01:14 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 01:15

Süper Lig'in 23. Haftasının açılış maçlarından olan Sivasspor-Beşiktaş müsabakası 4 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Şenol Güneş liderliğinde son 5 haftasında tek beraberliği olan siyah-beyazlılar 39 puanla 4. sırada yer alırken, rakibi Sivasspor 21 puanla 14. sırada yer alıyor. Mücadeleyi canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Sivasspor-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri.