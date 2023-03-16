Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:20

Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından yanıt arıyor. UEFA ülke puanı sıralaması için önem arz eden maçta Sivasspor evinde Fiorentina'yı geçmesi için en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. Maçı takip etmek isteyenler, "Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarından birinci çıkan Sivasspor, İtalyan takımını elemeye çalışacak. Peki, Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte konu hakkında detaylar