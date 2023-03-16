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Haberler Galeri Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:20

Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından yanıt arıyor. UEFA ülke puanı sıralaması için önem arz eden maçta Sivasspor evinde Fiorentina'yı geçmesi için en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. Maçı takip etmek isteyenler, "Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarından birinci çıkan Sivasspor, İtalyan takımını elemeye çalışacak. Peki, Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte konu hakkında detaylar

Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Fiorentina maçı muhtemel 11'ler ve maçın canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Anadolu ekibi İtalyan devine karşı rövanş maçında üstünlük sağlamaya çalışacakken, maçı yakından takip isteyenler "Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor.

Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu akşam Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Karadağlı Nikola Dabanovic düdük çalacak.

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Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi maçı Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olacak.

Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Yatabare, Caicedo

Sivasspor Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Sivasspor Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Milenkovic, İgor, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouame, Jovic

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