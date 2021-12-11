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Giriş Tarihi: 11.12.2021 22:57 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 22:58

Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 16. Haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa Ligi'nde namağlup lider şekilde eleme gruplarından çıkan sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'la evinde oynayacağı mücadeleden galip çıkmak başarısını lige de yansıtmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler "Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig 16. Haftada Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek ve keyifli anlara ortak olmak isteyenler "Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Sivasspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 16. Hafta Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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