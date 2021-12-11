Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 16. Haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa Ligi'nde namağlup lider şekilde eleme gruplarından çıkan sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'la evinde oynayacağı mücadeleden galip çıkmak başarısını lige de yansıtmak istiyor. Öte yandan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler "Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.