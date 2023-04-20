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Haberler Galeri SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ile Spor Toto Süper Lig Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 20.04.2023 20:27 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 20:27

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ile Spor Toto Süper Lig Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, yeni hocası Nenad Bjelica ile ilk maçına Sivasspor karşısında çıkıyor. Fırtına, 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koymaya çalışacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar ise evinde kazanmayı hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise '' Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Sivasspor TS maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Sivasspor Trabzonspor canlı izle linki ve tüm detaylar.

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı karşılaşmaya dakikalar kala araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. Lig'de 45 puanla 7. Sırada bulunan Fırtına, yeniden çıkışa geçmenin peşinde. 31 puanla 13. Sırada yer alan Yiğidolar ise evinde kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Zorlu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

İşte, Trabzonspor Sivasspor maçı saati, ilk 11'leri ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

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Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor Sivasspor maçı, 20 Nisan 2023 Perşembe günü yani bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle

İLK 11'LER BELLİ OLDU

SİVASSPOR:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Doğucan, Bardhi, Markovic, Yusuf, Gomez.

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