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Haberler Galeri Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maç saati ve kanalı
Giriş Tarihi: 11.08.2024 01:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:52

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maç saati ve kanalı

Sivasspor - Trabzonspor maçı Süper Lig 1. haftada oynanacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer ligin ilk maçına çıkıyor. İlk haftadan ipleri sıkı tutmak isteyen takımlar iddiasını devam ettirme hedefinde. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ekran başında yerini alıyor. Peki; Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maç saati ve kanalı

Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmasında geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig macerası 2024-2025 sezonu için başladı. 1. haftadaki karşılaşmaların yanı sıra derbi tarihleri de heyecanla bekleniyor. Peki; Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maç saati ve kanalı

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 1. haftada oynanacak Sivasspor - Trabzonspor maçı 11 Ağustos Pazar günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 19.15'te başlayacak.

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Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maç saati ve kanalı

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un maçı ve diğer Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından yayımlanacak.

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maç saati ve kanalı

SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜR

9 Ağustos:

Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos:

Kasımpaşa - Konyaspor

Antalyaspor - Göztepe

Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 Ağustos:

Sivasspor - Trabzonspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos:

Rizespor - Başakşehir

Bodrumspor - Gaziantep FK

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maç saati ve kanalı
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