Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maç saati ve kanalı

Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmasında geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig macerası 2024-2025 sezonu için başladı. 1. haftadaki karşılaşmaların yanı sıra derbi tarihleri de heyecanla bekleniyor. Peki; Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...