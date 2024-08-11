Giriş Tarihi: 11.08.2024 01:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
01:52
Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maç saati ve kanalı
Sivasspor - Trabzonspor maçı Süper Lig 1. haftada oynanacak. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer ligin ilk maçına çıkıyor. İlk haftadan ipleri sıkı tutmak isteyen takımlar iddiasını devam ettirme hedefinde. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ekran başında yerini alıyor. Peki; Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...