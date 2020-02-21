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Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'de devre arasına lider giren Sivasspor, ikinci yarıda yaşadığı düşüşle 3'üncü sıraya kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle öne geçen Sivasspor'da yıldız futbolcunun gol sevinci olay oldu. İşte Mert Hakan'ın gol sevinci ve Galatasaray detayı...