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  • Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

'lu 'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'de devre arasına lider giren Sivasspor, ikinci yarıda yaşadığı düşüşle 3'üncü sıraya kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle öne geçen Sivasspor'da yıldız futbolcunun gol sevinci olay oldu. İşte Mert Hakan'ın gol sevinci ve Galatasaray detayı...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 21:34
Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

'de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

5. dakikada Mert Hakan'ın ortasına kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi mücadeleyi devam ettirirken, VAR hakemi pozisyonu izlemesi için ekrana davet etti.

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Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

, VAR ekranında pozisyonu inceledi ve ardından penaltı kararı verirken, Caulker'e sarı kart gösterdi.

Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

SİVASSPOR 29 HAFTA SONRA PENALTI KAZANDI

Sivasspor bu kararın ardından 'de 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.

Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

Topun başına gelen Mert Hakan, topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

MERT HAKAN'IN SEVİNCİ OLAY OLDU

'la anlaştığı iddia edilen 'ın Alanyaspor'a attığı golden sonra yedek kulübeleri önünde yaşadığı sevinç dikkat çekti.

Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sosyal medyayı salladı!

'ın, geçtiğimiz hafta oynanan -Alanyaspor maçında 'e dönerek sevinen Erol Bulut'un yaşadığı sevincin aynısını yaşaması sosyal medyada olay oldu.

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