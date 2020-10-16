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’un kalecisi gönülleri fethetti!

Demir Grup 'un Malili kalecisi , taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir . Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:48
Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

'un başarılı kalecisi , taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir . Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Geçtiğimiz sezon 'a transfer olan 30 yaşındaki Malili futbolcu , gösterdiği başarı performansla taraftarların sevdiği bir oyuncu olmuştu.

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Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Samassa, Çılgınlar 58 taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım'ın davetini geri çevirmeyerek bir .

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Tecrübeli futbolcu, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı.

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Tır direksiyonuna da geçen futbolcu, köyde doyasıya eğlendi.

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Kırmızı-beyazlı oyuncu, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönlünü fethetti. Sosyal medyada Çılgınlar 58 taraftar grubu tarafından paylaşılan görüntüler de ilgi odağı oldu.

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

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