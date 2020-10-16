Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa gönüllerini fethetti!

Kırmızı-beyazlı oyuncu, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönlünü fethetti. Sosyal medyada Çılgınlar 58 taraftar grubu tarafından paylaşılan görüntüler de ilgi odağı oldu.