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Slimani mendil satan çocukları sevindirdi

Fenerbahçeli futbolcu , Spor Toto Süper Lig'in devre arasına girmesinin ardından yılbaşı tatilini geçirmek üzere ülkesi Cezayir'e gitti. Slimani, Atatürk Havalimanı'nda mendil satan Suriyeli çocuğa 100 TL harçlık verdi.

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 14:43
Slimani mendil satan çocukları sevindirdi

Süper Lig'in devre arasına girmesiyle beraber Fenerbahçeli futbolcu Slimani de yurt dışına çıktı.

Slimani mendil satan çocukları sevindirdi

Cezayirli futbolcu yeni yılı ailesiyle birlikte ülkesinde geçirmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

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Slimani mendil satan çocukları sevindirdi

Check-in işlemi yaptıktan sonra pasaport kontrol noktasına ilerleyen Slimani'nin etrafı bu sırada mendil satan Suriyeli çocuklarla çevrildi.

Slimani mendil satan çocukları sevindirdi

Çocukların mendil satmak istediği Slimani çocuklardan birine 100 TL harçlık verdi.

Slimani mendil satan çocukları sevindirdi

SURİYELİ HASAN 100 LİRAYA SEVİNDİ

Slimani'nin 100 TL verdiği Suriyeli Hasan arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na nadir geldiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

Slimani mendil satan çocukları sevindirdi

"Slimani'yle Arapça konuştum. Bana 100 TL verdi."

Slimani mendil satan çocukları sevindirdi

"Buraya arada sırada geliyoruz, mendil satıyoruz. Arap kontuarlarına gidiyoruz. Orada para veren oluyor."

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