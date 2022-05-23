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Haberler Galeri Son dakika: A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz ilk kez çağırdı, sürpriz tercihler...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 17:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 17:45

Son dakika: A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz ilk kez çağırdı, sürpriz tercihler...

Son dakika haberleri... Haziran ayı içerisinde UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur, ilk kez milli takıma davet edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz ilk kez çağırdı, sürpriz tercihler...

Son dakika haberleri... A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Son dakika: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz ilk kez çağırdı, sürpriz tercihler...

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadro, sürprizlere gebe oldu.

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Son dakika: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz ilk kez çağırdı, sürpriz tercihler...

Kuntz, Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek olan milli takımımıza 5 futbolcuyu ilk kez davet etti.

Son dakika: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz ilk kez çağırdı, sürpriz tercihler...

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

Son dakika: A Milli Takım’ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz ilk kez çağırdı, sürpriz tercihler...

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

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