Giriş Tarihi: 23.05.2022 17:41
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
17:45
Son dakika: A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı! Stefan Kuntz ilk kez çağırdı, sürpriz tercihler...
Son dakika haberleri... Haziran ayı içerisinde UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi. Doğan Alemdar, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur, ilk kez milli takıma davet edildi. İşte son dakika haberinin detayları...