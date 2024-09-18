SON DAKİKA! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Barış Alper’in pozisyon için son noktayı koydu! Büyük tartışma yaratmıştı...

LEVENT TÜZEMEN: GÖZ ALICI GALATASARAY

Yönetimi yerden yere vurulan, hocası Okan Buruk'a saldırı yapılan, sosyal medyada oluşturulan paralı hesaplarla yıpratılan G.Saray, kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri ilk 5 maçta 5 galibiyet aldı. Ve cumartesi günü oynanacak derbiye de puan farkıyla lider olarak gidecekler. G.Saray'ın galibiyetinden çok oyuncuların coşkusu, isteği, yardımlaşması ve rakibe yine önde yaptıkları baskı göz alıcıydı. Özellikle ikili oyunlar, ezbere yapılan pas alışverişleri, rakipten çabuk top kapmak ve hızlı hücuma çıkmak alkışı hak etti.