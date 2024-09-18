Giriş Tarihi: 18.09.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
07:01
SON DAKİKA! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Barış Alper'in pozisyon için son noktayı koydu! Büyük tartışma yaratmıştı...
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Ligde 5'te 5 ve 15 puanla liderlik koltuğuna oturan Cimbom'da Barış Alper Yılmaz'ın ilk golünde el olduğu yorumları geceye damga vurdu. SABAH Spor'un usta isimleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, dün oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçını ve Barış Alper'in tartışmalara sebep olan pozisyonunu yorumladı.