Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Barış Alper'in pozisyon için son noktayı koydu! Büyük tartışma yaratmıştı...
Giriş Tarihi: 18.09.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 07:01

SON DAKİKA! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Barış Alper'in pozisyon için son noktayı koydu! Büyük tartışma yaratmıştı...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Ligde 5'te 5 ve 15 puanla liderlik koltuğuna oturan Cimbom'da Barış Alper Yılmaz'ın ilk golünde el olduğu yorumları geceye damga vurdu. SABAH Spor'un usta isimleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, dün oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçını ve Barış Alper'in tartışmalara sebep olan pozisyonunu yorumladı.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Barış Alper’in pozisyon için son noktayı koydu! Büyük tartışma yaratmıştı...

Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, 26'ncı dakikada Yunus Akgün ile 76'ncı dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 81'inci dakikada Furkan Soyalp kaydetti.

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, dün oynanan maçı ve tartışmalara sebep olan Barış Alper'in attığı golle ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı.

SON DAKİKA! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Barış Alper’in pozisyon için son noktayı koydu! Büyük tartışma yaratmıştı...

LEVENT TÜZEMEN: GÖZ ALICI GALATASARAY

Yönetimi yerden yere vurulan, hocası Okan Buruk'a saldırı yapılan, sosyal medyada oluşturulan paralı hesaplarla yıpratılan G.Saray, kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri ilk 5 maçta 5 galibiyet aldı. Ve cumartesi günü oynanacak derbiye de puan farkıyla lider olarak gidecekler. G.Saray'ın galibiyetinden çok oyuncuların coşkusu, isteği, yardımlaşması ve rakibe yine önde yaptıkları baskı göz alıcıydı. Özellikle ikili oyunlar, ezbere yapılan pas alışverişleri, rakipten çabuk top kapmak ve hızlı hücuma çıkmak alkışı hak etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Barış Alper’in pozisyon için son noktayı koydu! Büyük tartışma yaratmıştı...

"MERTENS ARKADAŞLARINI OYUNUN İÇİNDE TUTTU"

Pas bağlantılarının etkili ismi Mertens sadece servis yapmadı, arkadaşlarını sürekli hücuma hazırladı. Mertens etkili oynarken arkadaşlarını da oyunun içinde tuttu. Mertens gibi bir ustadan genç oyuncuların öğrenecekleri çok şey var. Gençler öğrenme adına ayaklarına gelen bu usta Mertens şansını iyi değerlendirmeli. Kaan-Barış ikilisi ile Berkan-Yunus ikilisi kanat bindirmelerinde birbirlerini tamamladı.

SON DAKİKA! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Barış Alper’in pozisyon için son noktayı koydu! Büyük tartışma yaratmıştı...

"G.SARAY OYUNCULARI İŞLERİNİ CİDDİYE ALDI"

Batshuayi yeterince pas alamadı ama Mertens'le etkili pas uyumu kurdu ve Yunus'un attığı golde topu yumuşatması ile vuruşa hazırlaması gol kadar güzeldi. Bir de kendisi ağları havalandırıp görevini yaptı. G.Saraylı oyuncuların rakibin gücünü bildikleri halde fantezinden uzak davranıp işlerini ciddiyetle yapmaları gözüme çarptı. Furkan Soyalp'in golü ise jeneriklere girecek güzellikteydi.

SON DAKİKA! Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Barış Alper’in pozisyon için son noktayı koydu! Büyük tartışma yaratmıştı...

Osimhen, İcardi, Jakobs ve Sallai'li bir G.Saray daha etkin, daha güçlü ve daha fazla pozisyon üreten bir takım olacaktır. Üst üste alınan Rize ve G.Antep galibiyetleri ile gelen puanlar da G.Saraylı oyuncuların öz güvenli bir şekilde Kadıköy'e gitmelerine neden oldu.

SON DAKİKA