VISCA BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ!

Bu sezon önce sol kolu, ardından da köprücük kemiği kırılan Edin Visca, 8 hafta aradan sonra formasına kavuştuğu karşılaşmada şov yaptı. 77. dakikada Siopis'in yerine oyuna dahil olan Boşnak yıldız, sıkıntıya giren maçı 4 dakikada çözdü.

Önce 78'de Vitor Hugo'nun kafayla attığı golde asisti yapan tecrübeli oyuncu, 81'de ise bu kez kendisi sahne aldı. Sol köşe gönderi yakınlarında kazanılan serbest vuruşta muhteşem bir vuruşla kaleci Ertaç'ı avlayan Visca, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.