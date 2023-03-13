Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:22
Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
09:24
Son daikka haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Abdullah Avcı'nın istifası sonrası ilk maçına çıkan Fırtına'nın gollerini Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Visca ve Umut Bozok atarken, Adana Demirspor'un tek golünü Ndiaye kaydetti. Maçın ardından Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve İskender Günen kırmızı kart gören Belhanda ve karşılaşma için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...