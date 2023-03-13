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Haberler Galeri Son dakika: Ahmet Çakar'dan Belhanda için bomba sözler! "Adana Demirspor'da sorumsuz bir adam var..."
Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:24

Son dakika: Ahmet Çakar'dan Belhanda için bomba sözler! "Adana Demirspor'da sorumsuz bir adam var..."

Son daikka haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Abdullah Avcı'nın istifası sonrası ilk maçına çıkan Fırtına'nın gollerini Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Visca ve Umut Bozok atarken, Adana Demirspor'un tek golünü Ndiaye kaydetti. Maçın ardından Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve İskender Günen kırmızı kart gören Belhanda ve karşılaşma için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Ahmet Çakar’dan Belhanda için bomba sözler! Adana Demirspor’da sorumsuz bir adam var...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Zorlu maçı Trabzonspor 4-1 kazandı ve Abdullah Avcı'nın istifası sonrası çıktığı ilk maçı kazandı. Bordo-mavili takımın gollerini Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Visca ve Umut Bozok atarken, Adana Demirspor'un tek golünü ise Ndiaye kaydetti.

Son dakika: Ahmet Çakar’dan Belhanda için bomba sözler! Adana Demirspor’da sorumsuz bir adam var...

BAY KIRMIZI: BELHANDA

19. dakikada saha içinde yaşanan karışıklıkta oyun durdu. Belhanda ve Bruno Peres arasında başlayan arbede sonrasında hakem, iki oyuncuya da sarı kart verdi. Ardından VAR uyarısıyla görüntüleri izleyen hakem Bitigen, rakibine tokat atan Belhanda'yı direkt kırmızı kartla oyundan attı. Süper Lig'e geldiği 2017/18'den bu yana 6 kez kızararak en fazla oyundan atılan isim olan Younes Belhanda, ceza indirimi gelmezse Antalya ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

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Son dakika: Ahmet Çakar’dan Belhanda için bomba sözler! Adana Demirspor’da sorumsuz bir adam var...

VISCA BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ!

Bu sezon önce sol kolu, ardından da köprücük kemiği kırılan Edin Visca, 8 hafta aradan sonra formasına kavuştuğu karşılaşmada şov yaptı. 77. dakikada Siopis'in yerine oyuna dahil olan Boşnak yıldız, sıkıntıya giren maçı 4 dakikada çözdü.

Önce 78'de Vitor Hugo'nun kafayla attığı golde asisti yapan tecrübeli oyuncu, 81'de ise bu kez kendisi sahne aldı. Sol köşe gönderi yakınlarında kazanılan serbest vuruşta muhteşem bir vuruşla kaleci Ertaç'ı avlayan Visca, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika: Ahmet Çakar’dan Belhanda için bomba sözler! Adana Demirspor’da sorumsuz bir adam var...

Maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve İskender Günen karşılaşmayla ilgili yorumlar yaparken, özellikle Ahmet Çakar, kırmızı kart gören Belhanda hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Son dakika: Ahmet Çakar’dan Belhanda için bomba sözler! Adana Demirspor’da sorumsuz bir adam var...

BÜLENT TİMURLENK: İMAJLA DEĞİL EMEKLE

Avcı sonrası yardımcısı Orhan Ak'tan 11'de radikal bir değişiklik yapmasını beklemiyorduk elbette. Vasat sağ bek Larssen'in sol bek başladığı ve santrforsuz bol orta sahalı rakibi karşısında orta sahayı Doğucan ve Siopis'e emanet etmek de iyi fikir değildi.

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