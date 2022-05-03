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Haberler Galeri Son dakika: Ahmet Çakar'dan bomba sözler! "Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç..."
Giriş Tarihi: 03.05.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 10:49

Son dakika: Ahmet Çakar'dan bomba sözler! "Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç..."

Süper Lig'de bu sezon ikincilik için mücadele eden Fenerbahçe'de bir yandan gözler derbiye çevrilirken diğer yandan sezonun ardından yapılacak transferlere çevrildi. 2016 yılında Fenerbahçe'ye başkan olan Ali Koç'un bu sezon da şampiyonluk yaşayamamasının ardından eleştiriler gelmeye devam ediyor. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Koç, Domenec Torrent ve Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Özellikle Ahmet Çakar, Ali Koç hakkında "Tarihe gömülür" ifadesini kullandı. İşte o sözler...

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Son dakika: Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç...

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da mutluluk yaşanırken, diğer yandan bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da kriz devam ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin başında henüz şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç'a da eleştiriler gelmeye devam ediyor. SABAH Spor yazarları Trabzonspor, Domenect Torrent ve Ali Koç hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Son dakika: Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç...

SORU: Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Altay maçında kupasına da kavuşacak. Bordo-mavili ekibe dair bir analiz yapar mısınız? Şampiyonluk için yapılan çirkin yorumlara ne diyorsunuz?

AHMET ÇAKAR: Trabzonspor'un şampiyonluğunda aslan payı Abdullah Avcı'ya yazılır. Tüm dengeleri kurdu, yönetim, taraftar arasındaki bütün köprüleri ve geçişleri ayarladı ve nokta transferler yaptırarak takımı güçlendirdi. Maçların yüzde 70'ini iyi oynadı. Bazen kötü oynayıp kazandı, bazen kazanamadı. Bir lig maratonunda bu inişler ve çıkışlar doğal. Futbolcularda ise başrol kaleci Uğurcan'ın. Öyle maçları kurtardı ki inanılır gibi değil. Sonra Nwakaeme ve Visca önemli katkıda bulundular. Cornelius da işini yaptı. Sezon başında ıslıklanan Abdülkadir Ömür'e Avcı'nın pedagojik katkısı oldu ve o gün bugündür Ömür, Türkiye'nin çok önemli bir oyuncusu olarak performans gösterdi. Tüm bunlara baktığımızda Trabzonspor, anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk aldı.

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Son dakika: Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç...

LEVENT TÜZEMEN: Kedi uzanamadığı ciğere murdar dermiş. Trabzonspor'un haklı şampiyonluğunu kıskananların ruh hali kedi-ciğer ilişkisine benziyor. Sezon başında nokta transferler yapan Avcı, yarattığı antrenör takımıyla haklı bir şampiyonluk kazandı. F.Bahçe'nin başkanı Ali Koç bile, "En iyi futbolu Trabzonspor oynuyor" diye bir itirafta bulunmuşsa kimsenin Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşürme hakkı yoktur. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar etle tırnak gibi oldular, maç maç düşündüler, sabırla şampiyonluğu bir oya gibi işlediler. Sakatlık yaşadılar, cezalı ve hasta oyuncuları oldu ama Avcı, bir gün bile itiraz etmedi. Elindeki oyuncuları hep hazır tuttu. Fazla forma şansı bulamayan oyuncular bile görev aldıklarında yüreklerini sahaya bıraktılar. Sonuçta Trabzonspor gönülleri fethetti ve alnının akıyla şampiyon oldu.

Son dakika: Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç...

ALİ GÜLTİKEN: Çok hak ettikleri bir şampiyonluk oldu. Sezon başından beri hiçbir tereddüde yer bırakmadılar. Burada birçok başarı hikâyesi var. Mali kriterlere uymak, doğru oyuncu seçimi yapmak, iyi bir izleme komitesi oluşturmak, iyi bir teknik adam seçmek, çok iyi bir oyun kurgusu oluşturmak, doğru bir yönetim şekli sergilemek gibi birçok şeyi alt alta sıralamak mümkün.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor sezona hazır bir şekilde girdi. Yönetim, Avcı'yla beraber transfer planlarını doğru yaptı. Sonra da istikrarlı bir grafik çizerek rakipleriyle olan puan farkını sürekli açtı. Aslında ligin ilk yarısı bittiğinde Trabzonspor'un şampiyonluğu hemen hemen belliydi. Yerinde transferler yaptılar. Avcı da deneyimli bir teknik adam. Siopis ve Visca hamleleri de çok yerindeydi. Sonuçta hak ederek şampiyonluğa ulaştılar, kutluyorum.

Son dakika: Ahmet Çakar’dan bomba sözler! Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç...

BÜLENT TİMURLENK: Bu şampiyonluğun hikâyesi geçen sezondan başladı. Bakasetas, Berat geçen yaz transfer döneminde Peres, Gervinho, Cornelius ve Siopis ile eldeki kadro şampiyon olabilecek kaliteye ulaşmıştı. Eldeki malzemeyi bir şef gibi doğru pişiren Avcı, tatlı niyetine de Visca'yı aldı. Başkan Ağaoğlu, çok başarılı bir organizasyon yapısıyla Avcı ve ekibinin önünü açtı. Ve elbette bütün sezon takımlarının arkasında duran Trabzonspor taraftarı… Ligin kalanında bu şampiyonluğu layıkıyla kutlayacaklar ve ardından yeni sezonun transfer hesapları yapılacak.

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