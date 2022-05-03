Son dakika: Ahmet Çakar'dan bomba sözler! "Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç..."

SORU: Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Altay maçında kupasına da kavuşacak. Bordo-mavili ekibe dair bir analiz yapar mısınız? Şampiyonluk için yapılan çirkin yorumlara ne diyorsunuz?

AHMET ÇAKAR: Trabzonspor'un şampiyonluğunda aslan payı Abdullah Avcı'ya yazılır. Tüm dengeleri kurdu, yönetim, taraftar arasındaki bütün köprüleri ve geçişleri ayarladı ve nokta transferler yaptırarak takımı güçlendirdi. Maçların yüzde 70'ini iyi oynadı. Bazen kötü oynayıp kazandı, bazen kazanamadı. Bir lig maratonunda bu inişler ve çıkışlar doğal. Futbolcularda ise başrol kaleci Uğurcan'ın. Öyle maçları kurtardı ki inanılır gibi değil. Sonra Nwakaeme ve Visca önemli katkıda bulundular. Cornelius da işini yaptı. Sezon başında ıslıklanan Abdülkadir Ömür'e Avcı'nın pedagojik katkısı oldu ve o gün bugündür Ömür, Türkiye'nin çok önemli bir oyuncusu olarak performans gösterdi. Tüm bunlara baktığımızda Trabzonspor, anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk aldı.