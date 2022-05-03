Son dakika: Ahmet Çakar'dan bomba sözler! "Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç..."

Giriş Tarihi: 03.05.2022 10:45
Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
10:49
Süper Lig'de bu sezon ikincilik için mücadele eden Fenerbahçe'de bir yandan gözler derbiye çevrilirken diğer yandan sezonun ardından yapılacak transferlere çevrildi. 2016 yılında Fenerbahçe'ye başkan olan Ali Koç'un bu sezon da şampiyonluk yaşayamamasının ardından eleştiriler gelmeye devam ediyor. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Koç, Domenec Torrent ve Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Özellikle Ahmet Çakar, Ali Koç hakkında "Tarihe gömülür" ifadesini kullandı. İşte o sözler...