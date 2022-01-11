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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazada kahreden ayrıntı! Konyasporlu Ahmet Çalık nikah tarihi almak için yola çıkmış
Giriş Tarihi: 11.01.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 16:23

SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazada kahreden ayrıntı! Konyasporlu Ahmet Çalık nikah tarihi almak için yola çıkmış

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçtan fırladığı iddia edildi. Kaza yapan araçta emniyet kemerinin girişinde toka bulunduğu öğrenildi. Ayrıca genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği bildirildi. İşte Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri…

ÖMER ÇETİN
TOLGA YANIK
SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazada kahreden ayrıntı! Konyasporlu Ahmet Çalık nikah tarihi almak için yola çıkmış

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlerin olmadığı bölümden şarampole devrildi.

SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazada kahreden ayrıntı! Konyasporlu Ahmet Çalık nikah tarihi almak için yola çıkmış

SON DAKİKA: AHMET ÇALIK'IN ÖLÜMÜNDE KAHREDEN DETAYLAR!

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta fırlayan ve tek başına yolculuk yapan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazada kahreden ayrıntı! Konyasporlu Ahmet Çalık nikah tarihi almak için yola çıkmış

SON DAKİKA: AHMET ÇALIK NİKAH TARİHİ ALMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ!

Olay yerine yardıma giden kişiler, araç içerisinde başka kimsenin olup olmadığını kontrol ettiklerinde emniyet kemeri kullanmadığını, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı iddia edildi. Ayrıca Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi. Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.

SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazada kahreden ayrıntı! Konyasporlu Ahmet Çalık nikah tarihi almak için yola çıkmış

AHMET ÇALIK'IN FUTBOL KARİYERİ

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 Takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı.

SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazada kahreden ayrıntı! Konyasporlu Ahmet Çalık nikah tarihi almak için yola çıkmış

2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giydi. 2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi'ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

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