İŞTE SÖRLOTH'UN AÇIKLAMALARI:

Soru: İstediğin kadar oynamadığın için hayal kırıklığına uğradın mı?



Sörloth: Öyle bir takıntım yok ama her zaman oynamak istiyorum, bu yüzden hayal kırıklığına uğramamaya çalışıyorum. Bir an için üzgün olabilirsin, tamam, ama sonra her şeye yeniden başlamak zorundasın. Yedek kulübesindeysem sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmalıyım ama tabii ki her şeyi oynadığınızda daha kolay çünkü o zaman gol atmak için daha fazla dakikanız var.