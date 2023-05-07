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Haberler Galeri SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! "Şenol Güneş dışında kimse..." | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri
Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:05

SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! "Şenol Güneş dışında kimse..." | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u Aboubakar (2) ve Cenk Tosun'un golleriyle 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Ömer Üründül zorlu karşılaşma sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği kararlara övgüler yağdırdı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, golcü oyuncu Cenk Tosun ve Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! Şenol Güneş dışında kimse... | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u Aboubakar (2) ve Cenk Tosun'un golleriyle 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Ömer Üründül zorlu karşılaşma sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği kararlara övgüler yağdırdı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, golcü oyuncu Cenk Tosun ve Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! Şenol Güneş dışında kimse... | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri

ERMAN TOROĞLU - BÜYÜK TAKIM FARKI

İlk 20 dakika iki takım da uyuttu. Sonra Antalyaspor biraz oynamaya başladı. Pozisyonlara da girdiler, golü de buldular. Ama ikinci golü bulamadılar. Büyük takımlarla oynarken ikinci golü bulacaksın yoksa zorlanırsın. İkinci yarı Beşiktaş kımıldamaya başladı.

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SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! Şenol Güneş dışında kimse... | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri

Klasik Aboubakar golü. Sonra Beşiktaş pozisyonları yakalamaya başladı. İlk yarıdaki çabuk hücuma çıkan Antalyaspor yok. Aslında Beşiktaş'ın arka tarafı çok müsait. Ama fizik olarak siyah-beyazlılar vakit ilerledikçe daha fazla ayakta kaldılar. Antalya da oyundan düştü. Onlar da fizik olarak karşılık veremediler.

SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! Şenol Güneş dışında kimse... | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Beşiktaş ikinci golü attı. Redmond yine iyi işler yaptı. Ama arkada Welinton var. Bu oyuncu maalesef büyük takım oyuncusu değil. Rakip takım biraz üstüne oynasa tam bir maden. Nitekim Beşiktaş 3'ü de buluyor ve rahatlıyor. Bu bariz gol şansı son haftalarda biraz fazla oluyor. Bu bir yorum işi tabii, tartışılır.

SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! Şenol Güneş dışında kimse... | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri

ALİ GÜLTİKEN - HER OYUNDA SORUNU ÇÖZEN ADAM

Kalite sorun çözer. Her maça derbi gibi motive olmak elbette kolay değil. Beşiktaş oyunun ilk yarısında kendi temposunun biraz altında kalsa da finali yine istediği gibi yaptı. Maxim ile ilk 11'de oynama düşüncesi özellikle deplasmanlarda çok karşılık bulmuyor. Şenol hocanın ikinci yarının başında yaptığı Onur hamlesiyle beraber Redmond'u forvet arkasına alması, oyunu biraz daha Beşiktaş'ın istediği noktaya getirdi. Özellikle Antalyaspor'un orta alan oyuncularının Amir ve Gedson üzerine yaptıkları baskı, maçı Beşiktaş adına dönem dönem zorlasa da siyah-beyazlılar bunun üstesinden geldi.

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