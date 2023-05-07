SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! "Şenol Güneş dışında kimse..." | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri

ALİ GÜLTİKEN - HER OYUNDA SORUNU ÇÖZEN ADAM

Kalite sorun çözer. Her maça derbi gibi motive olmak elbette kolay değil. Beşiktaş oyunun ilk yarısında kendi temposunun biraz altında kalsa da finali yine istediği gibi yaptı. Maxim ile ilk 11'de oynama düşüncesi özellikle deplasmanlarda çok karşılık bulmuyor. Şenol hocanın ikinci yarının başında yaptığı Onur hamlesiyle beraber Redmond'u forvet arkasına alması, oyunu biraz daha Beşiktaş'ın istediği noktaya getirdi. Özellikle Antalyaspor'un orta alan oyuncularının Amir ve Gedson üzerine yaptıkları baskı, maçı Beşiktaş adına dönem dönem zorlasa da siyah-beyazlılar bunun üstesinden geldi.