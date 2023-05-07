Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
10:05
SON DAKİKA: Antalyaspor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum! "Şenol Güneş dışında kimse..." | Nuri Şahin ve şampiyonluk sözleri
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u Aboubakar (2) ve Cenk Tosun'un golleriyle 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Ömer Üründül zorlu karşılaşma sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği kararlara övgüler yağdırdı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, golcü oyuncu Cenk Tosun ve Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...