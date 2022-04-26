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Haberler Galeri Son dakika: Arda Turan sürpriz kararı verdi! Futbolu bıraktıktan sonra yeni mesleği belli oldu…
Giriş Tarihi: 26.04.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 21:28

Son dakika: Arda Turan sürpriz kararı verdi! Futbolu bıraktıktan sonra yeni mesleği belli oldu…

Son dakika haberleri… Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Arda Turan, son yıllarda kariyerindeki düşüşle dikkatleri çekiyor. Galatasaray altyapısından yetişen, Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya devlerinde top koşturan 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında sarı-kırmızılı ekibe geri dönmüştü. Ancak Galatasaray'da yarattığı beklentinin altında kalan Arda Turan için flaş bir iddia geldi. Eski milli oyuncunun futbolu bıraktıktan sonra yapacağı iş ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Arda Turan sürpriz kararı verdi! Futbolu bıraktıktan sonra yeni mesleği belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika: Arda Turan sürpriz kararı verdi! Futbolu bıraktıktan sonra yeni mesleği belli oldu…

Ligde sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan sarı-kırmızılı ekip, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı.

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Son dakika: Arda Turan sürpriz kararı verdi! Futbolu bıraktıktan sonra yeni mesleği belli oldu…

Terim'den sonra göreve gelen Domenec Torrent ise Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.

Son dakika: Arda Turan sürpriz kararı verdi! Futbolu bıraktıktan sonra yeni mesleği belli oldu…

Birçok futbolcunun performansı nedeniyle eleştirildiği ortamda takımın en çok tepki çeken oyuncularından birisi de Arda Turan olmuştu.

Son dakika: Arda Turan sürpriz kararı verdi! Futbolu bıraktıktan sonra yeni mesleği belli oldu…

Galatasaray ve Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan tecrübeli oyuncu, 2020-2021 sezonu başında Galatasaray'a geri dönmüştü.

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