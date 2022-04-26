Giriş Tarihi: 26.04.2022 21:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 21:28

Son dakika: Arda Turan sürpriz kararı verdi! Futbolu bıraktıktan sonra yeni mesleği belli oldu…

Son dakika haberleri… Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Arda Turan, son yıllarda kariyerindeki düşüşle dikkatleri çekiyor. Galatasaray altyapısından yetişen, Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya devlerinde top koşturan 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında sarı-kırmızılı ekibe geri dönmüştü. Ancak Galatasaray'da yarattığı beklentinin altında kalan Arda Turan için flaş bir iddia geldi. Eski milli oyuncunun futbolu bıraktıktan sonra yapacağı iş ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…