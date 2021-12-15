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Haberler Galeri Son dakika: Arsenal'da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...
Giriş Tarihi: 15.12.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 12:29

Son dakika: Arsenal'da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Gabonlu golcü Pierre Emerick Aubameyang krizi büyüyor. Eski İngiliz golcü Darren Bent, Londra ekibindeki Aubameyang olayını Mesut Özil krizine benzetti.

Son dakika: Arsenal’da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Gabonlu golcü Pierre Emerick Aubameyang önce kadro dışı bırakıldı sonrasında ise kaptanlığı elinden alındı. İngiliz medyasında 32 yaşındaki golcünün durumu Mesut Özil krizine benzetildi.

Son dakika: Arsenal’da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...

32 yaşındaki Gabonlu golcü için İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, bu kararın oyuncunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle alındığı bildirildi.

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Son dakika: Arsenal’da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...

Eski İngiliz forvet Darren Bent Aubameyang olayını Mesut Özil krizine benzetti.

Son dakika: Arsenal’da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...

TalkSPORT'a konuşan Bent, "Arsenal'in kazanamadığı bir durumda sıkışıp kaldığını söylemiştim. O sırada Aubameyang harika oynuyordu ve Premier Lig'in en iyi golcülerinden biriydi. Mikel Arteta için tek başına FA Cup'ı kazandı."

Son dakika: Arsenal’da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...

"Ertesi sezona Fulham'a karşı galibiyetle başladılar. Harika bir gol attı ve sözleşmeyi aldı. O zamandan beri kendisinin gölgesi oldu."

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