Son dakika: Arsenal’da yeni Mesut Özil krizi! Aubameyang için çarpıcı ifadeler...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Gabonlu golcü Pierre Emerick Aubameyang önce kadro dışı bırakıldı sonrasında ise kaptanlığı elinden alındı. İngiliz medyasında 32 yaşındaki golcünün durumu Mesut Özil krizine benzetildi. 32 yaşındaki Gabonlu golcü için İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, bu kararın oyuncunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle alındığı bildirildi. Eski İngiliz forvet Darren Bent Aubameyang olayını Mesut Özil krizine benzetti. TalkSPORT'a konuşan Bent, 'Arsenal'in kazanamadığı bir durumda sıkışıp kaldığını söylemiştim. O sırada Aubameyang harika oynuyordu ve Premier Lig'in en iyi golcülerinden biriydi. Mikel Arteta için tek başına FA Cup'ı kazandı.' 'Ertesi sezona Fulham'a karşı galibiyetle başladılar. Harika bir gol attı ve sözleşmeyi aldı. O zamandan beri kendisinin gölgesi oldu.' 'MESUT ÖZİL KRİZİ YENİDEN BAŞLIYOR' 'Mesut Özil'in krizi yeniden başlıyor. Fazla kilolu bir oyuncumuz var. Yaşlı değil ama kurtulamayacağımız yüksek maaşlara alıyor. Peki ne yapalım?' 'Aubameyang gibi bir santraforunuz olduğunda, her zaman onunla oynamalısınız dedim.' 'O sizin en iyi golcünüz, onunla oynamaya devam etmenin bir yolunu bulmalısınız ve o gollerini atacak. Ama Mikel Arteta'nın bakış açısını anlıyorum. Arsenal şu anda onunla oynuyor.' dedi. 2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR Arsenal ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Pierre Emerick Aubameyang, Londra ekibinde haftalık 350 bin pound maaş kazanıyor. MESUT ÖZİL DE SORUN YAŞAMIŞTI! Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Arsenal'de aynı parayı kazanıyordu. Londra ekibinde 7.5 sezon forma giyen Mesut Özil de benzer bir olayla kadro dışı kalmıştı ve ocak 2021'de bonserviss parası ödenmeden Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. BU SEZON 15 MAÇTA 7 GOL Gabonlu golcü, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 15 maçta 7 gol atıp 2 de asist yaptı. Aubameyang, ocak 2018'de 63.75 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'dan transfer edilmişti.