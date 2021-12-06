Son dakika: Attila Szalai’nin Fenerbahçe’den ayrılığı yaklaşıyor! Yeni takımını hocası duyurdu “Transferi bitmiş durumda…”

Son dakika haberi… Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin sarı-lacivertli takımdan ayrılığı giderek yaklaşıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol takımından transfer edilen Macar savunmacı, Fenerbahçe formasıyla yakaladığı yüksek performans sayesinde birçok Avrupa ekibinin gündeminde yer alıyor. Milli takımda da başarılı bir performans gösteren Szalai için Macaristan Milli Takımı teknik direktörü Marco Rossi, flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…