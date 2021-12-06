Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Attila Szalai’nin Fenerbahçe’den ayrılığı yaklaşıyor! Yeni takımını hocası duyurdu “Transferi bitmiş durumda…”
Giriş Tarihi: 06.12.2021 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 18:24

Son dakika: Attila Szalai’nin Fenerbahçe’den ayrılığı yaklaşıyor! Yeni takımını hocası duyurdu “Transferi bitmiş durumda…”

Son dakika haberi… Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin sarı-lacivertli takımdan ayrılığı giderek yaklaşıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol takımından transfer edilen Macar savunmacı, Fenerbahçe formasıyla yakaladığı yüksek performans sayesinde birçok Avrupa ekibinin gündeminde yer alıyor. Milli takımda da başarılı bir performans gösteren Szalai için Macaristan Milli Takımı teknik direktörü Marco Rossi, flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Attila Szalai’nin Fenerbahçe’den ayrılığı yaklaşıyor! Yeni takımını hocası duyurdu “Transferi bitmiş durumda…”

Son dakika… Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarında beklediği performansı gösteremedi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Son dakika: Attila Szalai’nin Fenerbahçe’den ayrılığı yaklaşıyor! Yeni takımını hocası duyurdu “Transferi bitmiş durumda…”

Süper Lig'de ise lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti ve yeniden çıkışa geçmek adına moral topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Attila Szalai’nin Fenerbahçe’den ayrılığı yaklaşıyor! Yeni takımını hocası duyurdu “Transferi bitmiş durumda…”

Vitor Pereira yönetiminde bu sezon ligde şampiyonluk harici bir şey düşünmeyen sarı-lacivertliler, devre arasındaki takviyelerle birlikte tamamen lige odaklanacak.

Son dakika: Attila Szalai’nin Fenerbahçe’den ayrılığı yaklaşıyor! Yeni takımını hocası duyurdu “Transferi bitmiş durumda…”

Öte yandan Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Attila Szalai için de Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda.

Son dakika: Attila Szalai’nin Fenerbahçe’den ayrılığı yaklaşıyor! Yeni takımını hocası duyurdu “Transferi bitmiş durumda…”

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ve kısa sürede yakaladığı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Szalai, son oynanan Çaykur Rizespor maçında da 2 asist birden yaptı.

SON DAKİKA