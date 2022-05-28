Giriş Tarihi: 28.05.2022 22:49 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 08:55

Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid! İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u devirdi! Benzema ofsayta takıldı

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müthiş sezon, müthiş bir final maçıyla sona erdi. Sezon boyunca yaşanan büyük heyecan, Liverpool ile Real Madrid'in karşılaştığı final maçında da devam etti. Maçın büyük bir bölümünde rakibine üstünlük kuran Liverpool, ikinci yarıda Vinicius Junior'un golüne engel olamadı. 59. dakikada gelen golle kupaya uzanan Real Madrid, 2021-2022 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü oldu. Benzema final maçında golü bulmasına rağmen VAR'a takıldı. İşte son dakika haberinin detayları...