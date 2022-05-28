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Haberler Galeri Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid! İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u devirdi! Benzema ofsayta takıldı
Giriş Tarihi: 28.05.2022 22:49 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 08:55

Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid! İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u devirdi! Benzema ofsayta takıldı

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müthiş sezon, müthiş bir final maçıyla sona erdi. Sezon boyunca yaşanan büyük heyecan, Liverpool ile Real Madrid'in karşılaştığı final maçında da devam etti. Maçın büyük bir bölümünde rakibine üstünlük kuran Liverpool, ikinci yarıda Vinicius Junior'un golüne engel olamadı. 59. dakikada gelen golle kupaya uzanan Real Madrid, 2021-2022 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü oldu. Benzema final maçında golü bulmasına rağmen VAR'a takıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid! İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u devirdi! Benzema ofsayta takıldı

Son dakika haberleri… Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid dev finalde karşı karşıya geldi. Bu sezon müthiş bir heyecanla takip edilen Devler Ligi, final maçıyla sahibini buldu.

Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid! İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u devirdi! Benzema ofsayta takıldı

Fransa'nın Paris şehrinde karşı karşıya gelen Liverpool ve Real Madrid, Avrupa'nın en büyüğü olmak için müthiş bir mücadele verdi.

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Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid! İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u devirdi! Benzema ofsayta takıldı

Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine oranla çok daha üstün oynayan Liverpool, turnuvanın en çok şampiyon olan takımı Real Madrid'e boyun eğdi.

Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid! İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u devirdi! Benzema ofsayta takıldı

Maçın 59. dakikasında İspanyol devinin genç yıldızı Vinicius Junior, arka direkte boş kaldı ve düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid! İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u devirdi! Benzema ofsayta takıldı

Liverpool, geriye düştükten sonra Real Madrid kalesinde baskısını arttırsa da üst üste girdiği pozisyonlarda Madrid'in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtouis'i geçemedi.

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