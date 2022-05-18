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Haberler Galeri Son dakika: Aziz Yıldırım'ın hayaliydi! Brezilyalı yıldız Jorge Jesus'la geliyor
Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 13:34

Son dakika: Aziz Yıldırım'ın hayaliydi! Brezilyalı yıldız Jorge Jesus'la geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi ön eleme turu için ikincilik avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni teknik direktörün Jorge Jesus'un olması beklenirken, gözler diğer yandan yapılacak olan yeni transferlere ve takıma veda edecek isimlere çevrildi. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin kapısından Brezilyalı golcü Jorge Jesus'la geliyor... İşte Fenerbahçe'de transfer edilmesi beklenen o isimler.

Son dakika: Aziz Yıldırım’ın hayaliydi! Brezilyalı yıldız Jorge Jesus’la geliyor

Bu sezonu ikinci bitirmek adına avantajı elinde bulunduran Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika: Aziz Yıldırım’ın hayaliydi! Brezilyalı yıldız Jorge Jesus’la geliyor

Yeni sezona Portekizli deneyimli hoca Jorge Jesus ile girmek isteyen yönetim, kendisinden gelecek olan habere odaklandı. Yeni hocayla sezona ve Avrupa maçlarına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin yanında takıma gelecek olan isimler de merak ediliyor.

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Son dakika: Aziz Yıldırım’ın hayaliydi! Brezilyalı yıldız Jorge Jesus’la geliyor

Jorge Jesus için güçlü ve derin bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer listesindeki isimler için harekete geçmeye başladı.

Son dakika: Aziz Yıldırım’ın hayaliydi! Brezilyalı yıldız Jorge Jesus’la geliyor

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Eren Elmalı şimdiden büyük takımların radarına girdi. Özellikle Fenerbahçe'nin Eren'i istediği gündemde. Fenerbahçe'nin Eren için yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Son dakika: Aziz Yıldırım’ın hayaliydi! Brezilyalı yıldız Jorge Jesus’la geliyor

3 MİLYON EURO + TAKAS

Ajansspor'un haberine göre, bonservis bedeli 6 milyon euro Eren Elmalı için yapılan teklif belli oldu. Fenerbahçe'nin Eren için istediği bonservis bedelini yüksek bulanan sarı lacivertli yönetim genç futbolcu için 3 milyon Euro + takas teklifi yaptı. Genç sol bekin güncel piyasa değeri ise 1,8 milyon Euro...

EREN ELMALI İÇİN TAKAS VERİLECEK İSİMLER NETLEŞTİ

Fenerbahçe'nin takas için Kasımpaşa'ya önerdiği futbolcular ise kadro dışı olan Ozan Tufan, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kongolu stoper Marcel Tisserand ve bu sezonu Belçika ekibi Antwerp'te kiralık olarak geçiren Tanzanyalı forvet Mbwana Ally Samatta.

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