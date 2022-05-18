Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:26
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
13:34
Son dakika: Aziz Yıldırım'ın hayaliydi! Brezilyalı yıldız Jorge Jesus'la geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi ön eleme turu için ikincilik avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni teknik direktörün Jorge Jesus'un olması beklenirken, gözler diğer yandan yapılacak olan yeni transferlere ve takıma veda edecek isimlere çevrildi. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin kapısından Brezilyalı golcü Jorge Jesus'la geliyor... İşte Fenerbahçe'de transfer edilmesi beklenen o isimler.