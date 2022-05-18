3 MİLYON EURO + TAKAS

Ajansspor'un haberine göre, bonservis bedeli 6 milyon euro Eren Elmalı için yapılan teklif belli oldu. Fenerbahçe'nin Eren için istediği bonservis bedelini yüksek bulanan sarı lacivertli yönetim genç futbolcu için 3 milyon Euro + takas teklifi yaptı. Genç sol bekin güncel piyasa değeri ise 1,8 milyon Euro...

EREN ELMALI İÇİN TAKAS VERİLECEK İSİMLER NETLEŞTİ

Fenerbahçe'nin takas için Kasımpaşa'ya önerdiği futbolcular ise kadro dışı olan Ozan Tufan, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kongolu stoper Marcel Tisserand ve bu sezonu Belçika ekibi Antwerp'te kiralık olarak geçiren Tanzanyalı forvet Mbwana Ally Samatta.