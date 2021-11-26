Giriş Tarihi: 26.11.2021 20:53Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 20:58
Son dakika: Barcelona'da Xavi Hernandez'in 10 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Devre arasında yıldızlar yağmuru...
Son dakika haberi... Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan İspanyol devi Barcelona, son yıllarda eski günlerini aratan bir performans gösteriyor. Birçok finansal problemle uğraşan Barça, sportif başarıdan da uzak kaldı. Bu sezon Lionel Messi'nin kaybedilmesinin ardından üst üste gelen başarısız sonuçlarla birlikte teknik direktör değişimine giden Barcelona, Xavi'yi takımın başına getirdi. Efsanesi olduğu kulüpte göreve başlayan genç çalıştırıcı, devre arasında istediği 10 yıldız ismi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...