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Haberler Galeri Son dakika: Barcelona'da Xavi Hernandez'in 10 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Devre arasında yıldızlar yağmuru...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 20:53 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 20:58

Son dakika: Barcelona'da Xavi Hernandez'in 10 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Devre arasında yıldızlar yağmuru...

Son dakika haberi... Avrupa futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan İspanyol devi Barcelona, son yıllarda eski günlerini aratan bir performans gösteriyor. Birçok finansal problemle uğraşan Barça, sportif başarıdan da uzak kaldı. Bu sezon Lionel Messi'nin kaybedilmesinin ardından üst üste gelen başarısız sonuçlarla birlikte teknik direktör değişimine giden Barcelona, Xavi'yi takımın başına getirdi. Efsanesi olduğu kulüpte göreve başlayan genç çalıştırıcı, devre arasında istediği 10 yıldız ismi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Barcelona’da Xavi Hernandez’in 10 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Devre arasında yıldızlar yağmuru...

Son dakika haberi... Dünya futbolunun en çok başarı kazanan ve en çok taraftarı olan kulüpleri arasında yer alan İspanyol devi Barcelona, son yıllarda yaşadığı düşüşle futbolseverleri üzüyor. LaLiga'da finansal birçok problemle boğuşan Barça, son yıllarda sportif başarı yakalamaya da yaklaşamadı.

Son dakika: Barcelona’da Xavi Hernandez’in 10 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Devre arasında yıldızlar yağmuru...

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda final yüzü göremeyen Barcelona, köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor

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Son dakika: Barcelona’da Xavi Hernandez’in 10 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Devre arasında yıldızlar yağmuru...

Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman, bu sezonun başında alınan başarısız sonuçların ardından takımdan gönderildi.

Son dakika: Barcelona’da Xavi Hernandez’in 10 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Devre arasında yıldızlar yağmuru...

Koeman'ın ardından göreve getirilen takımın efsanelerinden Xavi Hernandez, Barcelona'yı yeniden ayağı kaldırmayı planlıyor.

Son dakika: Barcelona’da Xavi Hernandez’in 10 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Devre arasında yıldızlar yağmuru...

Barcelona'daki ilk transferini Dani Alves'i geri getirerek yapan Xavi, kadrosunda görmek istediği 10 yıldız oyuncuyu yönetime sundu.

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