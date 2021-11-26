Son dakika: Barcelona’da Xavi Hernandez’in 10 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Devre arasında yıldızlar yağmuru...

Son dakika haberi... Dünya futbolunun en çok başarı kazanan ve en çok taraftarı olan kulüpleri arasında yer alan İspanyol devi Barcelona, son yıllarda yaşadığı düşüşle futbolseverleri üzüyor. LaLiga'da finansal birçok problemle boğuşan Barça, son yıllarda sportif başarı yakalamaya da yaklaşamadı.