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Haberler Galeri Son dakika: Barcelona'da yaprak dökümü! Erling Haaland için tam 7 futbolcu gözden çıkarıldı...
Giriş Tarihi: 08.01.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 18:57

Son dakika: Barcelona'da yaprak dökümü! Erling Haaland için tam 7 futbolcu gözden çıkarıldı...

Son dakika transfer haberleri... Xavi ile yeni bir döneme giren Barcelona, gözünü transfere dikti. Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna katan Katalan ekibinin yeni hedefi Erling Haaland. Barcelona, Norveçli yıldızın transferi için tam 7 oyuncusunu gözden çıkardı. İşte o isimler...

Son dakika: Barcelona’da yaprak dökümü! Erling Haaland için tam 7 isim gözden çıkarıldı...
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Son dakika: Barcelona’da yaprak dökümü! Erling Haaland için tam 7 isim gözden çıkarıldı...

Son dakika haberi... Maddi sıkıntılar çeken Barcelona, Manchester City'den Ferran Torres transferinden sonra gözünü Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'a dikti. Efsane futbolcusu Xavi ile yeni bir döneme giren Barcelona, 21 yaşındaki golcü için 7 oyuncusunu gözden çıkardı.

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Son dakika: Barcelona’da yaprak dökümü! Erling Haaland için tam 7 isim gözden çıkarıldı...

Ekonomik açıdan tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren ve geçen yaz en büyük efsanesi Lionel Messi'yi PSG'ye gönderen Barcelona, Erling Haaland'ı transferi için Dortmund ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Son dakika: Barcelona’da yaprak dökümü! Erling Haaland için tam 7 isim gözden çıkarıldı...

Maddi zorluklara rağmen Norveçli yıldızı isteyen başkan Joan Laporta, iddialara göre bu transferdeki stratejisini şimdiden belirledi.

Son dakika: Barcelona’da yaprak dökümü! Erling Haaland için tam 7 isim gözden çıkarıldı...

Ara transfer döneminde Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna katan Barcelona, maaş bütçesinde yer açamadığı için genç yıldızı henüz La Liga listesine alamadı.

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