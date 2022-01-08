Son dakika: Barcelona'da yaprak dökümü! Erling Haaland için tam 7 futbolcu gözden çıkarıldı...

Son dakika haberi... Maddi sıkıntılar çeken Barcelona, Manchester City'den Ferran Torres transferinden sonra gözünü Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'a dikti. Efsane futbolcusu Xavi ile yeni bir döneme giren Barcelona, 21 yaşındaki golcü için 7 oyuncusunu gözden çıkardı. Ekonomik açıdan tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren ve geçen yaz en büyük efsanesi Lionel Messi'yi PSG'ye gönderen Barcelona, Erling Haaland'ı transferi için Dortmund ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Maddi zorluklara rağmen Norveçli yıldızı isteyen başkan Joan Laporta, iddialara göre bu transferdeki stratejisini şimdiden belirledi. Ara transfer döneminde Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna katan Barcelona, maaş bütçesinde yer açamadığı için genç yıldızı henüz La Liga listesine alamadı. Barcelona, ABD'li yatırım fonu Goldman Sachs'tan çekilecek 1.5 milyar euro'luk kredi ile 1.6 milyar euro'luk borçlarının çok büyük bir bölümünü kapacatak. Başkan Joan Laporta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kısa bir süre içerisinde eski günlerine döneceklerini ve Barcelona'nın yeniden transfer piyasasının en güçlü takımlarından biri olacağını söylemişti. Katalan ekibi, gelecek yaz 75 milyon euro karşılığında serbest kalacak Haaland'ı kadrosuna katabilmek için çok sayıda dünyaca ünlü yıldızını gözden çıkardı. Erling Haaland, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 16 maçta 19 gol atıp 5 de asist kaydetti. İngiliz basınında yer alan habere göre Haaland transferinde Real Madrid, PSG ve Manchester City ile yarışabilmek için Barcelona 7 oyuncusunu satış listesine koydu. İşte o isimler; Samuel Umtiti Sergino Dest Clement Lenglet Frenkie de Jong Martin Braithwaite Oscar Mingueza Luuk de Jong